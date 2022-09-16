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Три дні кричали з-під завалів: в Ізюмі в масовому похованні виявили тіла цілої родини

16 вересня 2022, 21:45

Батьки, діти і дідусь з бабусею загинули, ховаючись в укритті у підвалі багатоповерхівки. Під час бомбардування військами РФ саме цей під’їзд завалився.

В Изюме в массовом захоронении обнаружили тела целой семьи
В Ізюмі в масовому похованні виявили тіла цілої родини/ Instagram Олени Столпакової, ua.depositphotos.com

У масовому похованні в Ізюмі виявили тіла цілої родини, яка загинула під завалами. Внаслідок бомбардування росіянами міста будівля завалилася на укриття в підвалі, де ховалася родина Столпакових і Жихарєвих – батьки, діти, дідусь із бабусею.

Розібрати завали в умовах російських обстрілів та без важкої техніки не було можливості, тому людей врятувати тоді не вдалося. Історію загибелі родини розповів "Обозреватель".

Після звільнення міста Ізюм на Харківщині від російських загарбників там відкрилася жахлива картина російських злочинів. Зокрема, було виявлене масове поховання мирних мешканців та українських військових. Багато з людей, які були поховані там, загинули внаслідок бомбардування з літаків та артилерійських обстрілів міста росіянами, коли вони захоплювали його на початку широкомасштабного вторгнення.

Загинули усі разом

Жертвами загарбників стала ціла родина Столпакових і Жихарєвих. Вони мешкали у двох квартирах багатоповерхового будинку на вулиці Першотравнева, 2. В одній квартирі – сім’я 31-річної Олени і 34-річного Дмитра Столпакових із дітьми Олесею та Сашею, в іншій – батьки Олени Олександр та Тетяна Жихарєви з дочкою Машею.

Три дні кричали з-під завалів: в Ізюмі в масовому похованні виявили тіла цілої родини
Сім'я Столпакових загинула в Ізюмі / Instagram Олени Столпакової
Семья Столпаковых погибла в Изюме
Сім'я Столпакових загинула в Ізюмі/ Instagram Олени Столпакової

Як розповідають знайомі, родина не вірила, що війна затягнеться, тому не поспішала евакуйовуватися.

Друг родини, який зв’язувався з ними у той період, каже, що вони більшу частину часу проводили у підвалі будинку.

"Вони жили в першому під'їзді, ближче до ринку. Але в укриття ходили в середній під'їзд, якраз той, що завалився після авіаційного нальоту. Дехто ще каже, що по будинку стріляли з танків. В один день вони перестали виходити на зв'язок, а через деякий час я дізнався, що їх більше немає", – розповідає друг сім'ї.

Семья Жихаревых погибла в Изюме
Сім'я Жихарєвих загинула в Ізюмі/ Instagram Олени Столппакової

Три дні з підвалу лунали крики про допомогу

Друг родини також згадує, що, за словами місцевих мешканців, після руйнування будинку з-під завалів ще упродовж трьох днів було чути крики про допомогу.

"Кажуть, що після того, як 9 березня будинок впав, під завалами ще протягом двох-трьох днів було чутно крики про допомогу, хтось подавав знаки. Але розібрати такий завал ніхто не міг через постійні обстріли. До того ж потрібні були люди й важка техніка. Зрозуміло, що тоді це було неможливо", – розповідає знайомий сім'ї.

Могилы членов семьи на массовом захоронении
Могили членів родини в масовому похованні/ скрін

Потім російські окупанти намагалися звинуватити в обстрілах ЗСУ, проте місцеві мешканці чудово бачили, як саме російські літаки скидали на місто величезні авіаційні бомби.

Масове поховання загиблих в Ізюмі

Нагадаємо, 11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

Після цього у місті виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні ввечері 15 серпня, що до Ізюму приїдуть журналісти, аби всьому світу показати, що творять окупанти на українській землі.

Пізніше українська влада заявила, що в похованні перебуває понад 440 тіл. Усі вони поховані окремо. При цьому наголошується, що у місті може бути набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж у Бучі на Київщині.

Потім стало відомо, що на багатьох тілах є ознаки тортур. Там поховано багато людей, загиблих внаслідок ракетних обстрілів РФ. Також були виявлені тіла дітей і військових ЗСУ.

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війна в Україні Харківська область вторгнення Росії Ізюм
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