Зеленський розповів моторошні деталі про масове поховання в Ізюмі

Зеленський в Ізюмі / president.gov.ua, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в лісі біля Ізюму знайшли вже понад 400 тіл.

За його словами, ексгумація тіл вже почалася.

"У місті Ізюм 16 вересня працюють всі українські служби. Йдеться про слідчих, прокурорів, експертів. Там знаходяться більше сотні журналістів", - сказав президент у зверненні.

Зеленський підкреслив, що світ повинен побачити, що створила Росія.

"Це повинен бачити весь світ. Світ, в якому не повинно бути жорстокості і тероризму. Але все це є. І ім'я цьому - Росія. На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблих внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ. Росія залишає після себе тільки смерть і страждання. Вбивця. Кат. Позбавлені всього людського", - розповів Володимир Зеленський.

ВСУ звільнили Ізюм

Командир батальйону Свобода Петро Кузик 10 вересня зробив заяву про те, що війська Росії тікають з окупованого Ізюма у зв'язку з контрнаступом ЗСУ в Харківській області. Інший боєць Української армії, Тарас Березовець, говорив, що військові наблизилися до встановлення контролю над містом.

Увечері того ж дня окрема повітряно-десантна Січеславська бригада опублікувала відео, як сили оборони України зайшли в Ізюм. На в'їзді відразу спорудили український блокпост. У місті з'явилася державна символіка.

11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

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