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Британія переходить до готовності до війни - Стармер

Віталій Кірсанов
2 червня 2025, 15:11оновлено 2 червня, 16:16
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У Великій Британії буде побудовано щонайменше шість заводів із виробництва боєприпасів.
Стармер заявив про підготовку Британії до війни
Стармер заявив про підготовку Британії до війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/britisharmy

Коротко:

  • Стармер має намір створити потужну армію
  • У Британії інвестують у протиповітряну та протиракетну оборону

Велика Британія переходить у режим "готовності до війни". Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер під час викладення подробиць Стратегічного огляду оборони уряду, повідомляють Sky News і New York Times у понеділок, 2 червня.

"Ми переходимо до готовності до війни, що стане головною метою наших збройних сил. Коли нам загрожують держави з потужними арміями, найкращим стримувальним фактором є демонстрація власної готовності зберігати мир, якщо потрібно, силою", - заявив він.

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Стармер запевнив, що покладе край "спустошенню збройних сил країни" і має намір створити армію, яка буде "інтегрованішою, більш підготовленою і більш смертоносною, ніж будь-коли". Також буде створено "стратегічний резерв".

За його словами, у Великій Британії буде побудовано щонайменше шість заводів із виробництва боєприпасів, створено нову далекобійну зброю і здійснено інвестиції в протиповітряну і протиракетну оборону.

Також Стармер заявив, що буде побудовано 12 нових атомних підводних човнів. Він пообіцяв, що новий підводний човен з'являтиметься кожні 18 місяців.

Новини Великої Британії:

Велика Британія збирається зміцнити свою оборонну політику та інвестувати в безпеку. Такий крок - сигнал Москві щодо того, що Лондон готовий зробити внесок у разі майбутньої війни. Про це заявив британський міністр оборони Джон Хілі.

Велика Британія таємно готується до прямого військового нападу з боку Росії. Чиновникам було доручено оновити плани дій у надзвичайних ситуаціях 20-річної давності. У секретному документі буде вказано, як уряд відреагує на оголошення війни, включно з бункерами для захисту Кабінету міністрів і королівської сім'ї, громадським мовленням і накопиченням ресурсів.

Велика Британія ввела санкції проти 100 нафтових танкерів, які є основною частиною "тіньового флоту" диктатора Володимира Путіна. Саме ці судна перевезли вантажів на суму понад $24 млрд з початку 2024 року.

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Кір Стармер - що про нього відомо

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною і приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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