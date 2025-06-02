Переговори в Стамбулі не приведуть до миру: Бондарєв розкрив реальний план РФ

Путін вважає, що у нього на руках усі козирі.

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Путін не змінив ультиматуми на переговорах / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви колишнього російського дипломата:

Зараз реальних переговорів між Україною та РФ не відбувається

Росії невигідно просто так зупинятися

Путін переконаний, що може "дотиснути" Україну військовим шляхом

Переговори делегацій України та Росії можуть тривати скільки завгодно. Країна-агресор буде "грати", поки вважатиме за потрібне. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній російський дипломат, єдиний співробітник російського зовнішньополітичного відомства, який публічно засудив вторгнення Росії в Україну Борис Бондарєв.

За його словами, росіяни можуть "грати" до того часу, поки в них залишається надія на те, що, Трамп "дозріє", пом'якшиться, і його можна буде розкрутити на якусь вигідну для Москви угоду. Або поки Україна не опиниться в такій ситуації, що буде змушена погоджуватися взагалі на будь-які, навіть "найдикіші" вимоги.

"Переговорний процес потрібно завжди ставити в лапки, тому що ніяких реальних переговорів не відбувається. Жодна зі сторін не готова до справжнього мирного врегулювання. Україна, вочевидь, не хоче завершувати війну як сторона, що програла - з відтятими територіями, скороченою армією та іншими принизливими умовами. А Путін, як ми бачимо, діє послідовно. Які ультиматуми він викотив США і НАТО 2021 року - тих самих вимог він досі й дотримується. Які умови він озвучив у Стамбулі 2022-го - наприклад, демілітаризація України, - ті самі пункти фігурують і сьогодні. Він не відступив ні на йоту", - наголосив він.

Експерт зауважив, що для України вимоги Росії неприйнятні, але й Росії невигідно просто так зупинятися, якщо вона вважає, що може домогтися більшого.

"Адже коли все "на мазі" - навіщо зупинятися? Можна ж спробувати вичавити максимум. Тому і Росія, насправді, теж не зацікавлена ні в справжньому перемир'ї, ні в зупинці бойових дій. Не потрібно себе обманювати і розраховувати, що так звані переговори - у Стамбулі чи десь іще - приведуть до реального врегулювання. Сам по собі цей процес до миру не приведе", - вважає Бондарєв.

Він також додав, що дипломатія починає працювати тоді, коли гармати вже не можуть домогтися свого.

"Коли одна зі сторін розуміє, вважає, що силою вона доб'ється більшого, ніж мирним способом, вона вдається до сили, як це зробив Путін. Коли сторони розуміють, що силою вже не можуть нічого домогтися, тоді вони починають розмовляти серйозно. Але поки що до цієї точки ми не дійшли. Принаймні, Росія до цього не дозріла. Путін, судячи з усього, вважає, що у нього на руках усі козирі. Він переконаний, що може "дотиснути" Україну та її західних партнерів військовим шляхом. Він же сам нещодавно це відкрито говорив - на якійсь зустрічі з військовими. Мовляв, потрібно "добити", "дотиснути" - усе в цьому дусі", - підсумував експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Бориса Бондарєва Главреду про переговори у Стамбулі:

Переговори в Стамбулі - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад української делегації для участі в переговорах із представниками Росії.

Зеленський також сказав, що Україна порушуватиме на переговорах в Стамбулі питання перемир'я та повернення дітей. Але він не впевнений, що Росія буде готова до продуктивних зустрічей.

Водночас, керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що Україна прагне миру понад усе, але не ціною капітуляції.

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Хто такий Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

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