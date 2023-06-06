Затоплено 8 населених пунктів та 2 райони Херсона, йде евакуація - ОВА

Керівник Херсонської ОВА заявив, що влада регіону чудово розуміє – будуть підтоплені ще й інші населені пункти.

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Затоплення Херсона після підриву росіянами Каховської ГЕС / Telegram-канали О. Прокудіна і Р. Мрочко

Вісім населених пунктів та один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково після того, як Каховську ГЕС у ніч на 6 червня підірвали російські окупанти. Про це написав у своєму Telegram-каналі керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львово, Одрадокам'янка (Бериславський район); Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона (Херсонський район).

Затоплення Херсона після підриву росіянами Каховської ГЕС / Telegram-канали О.Прокудіна та Р. Мрочко

Прокудін додав, що в даний час організована евакуація жителів даних населених пунктів автобусами в місто Херсон, далі в місто Миколаїв, а звідти в Хмельницький, Одесу, Кропивницький, Київ та інші міста України.

Губернатор заявив, що влада регіону прекрасно розуміє – будуть підтоплені ще й інші населені пункти (і готові до такого розвитку ситуації).

Пізньо начальник Херсонської міської Військової адміністрації Роман Мрочко в Telegram-каналі повідомив, що в мікрорайоні Острів триває евакуація з трьох пунктів збору.

Затоплення Херсона після підриву росіянами Каховської ГЕС / Telegram-канали О. Прокудіна та Р. Мрочко

"Гідропарк і Нафтогавань вже затоплені. Лежачих і маломобільних вивозимо в лікарні", – сказав він.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін підтвердив підрив Каховської ГЕС. Він повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення.

Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований.

За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне через 5 годин.

За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни і генератори Каховської ГЕС.

РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновані 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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