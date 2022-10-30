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Без води до Криму та охолодження ЗАЕС: експерт розповів, чому РФ невигідно підривати Каховську ГЕС

30 жовтня 2022, 08:52

Якщо відбудеться прорив ГЕС, це не дасть Росії нічого позитивного, тому що вони отримують більш серйозну водну перешкоду.

Каховська ГЕС, Тарас Чорновіл
Каховська ГЕС критично важлива для РФ і вона не наважиться на підрив - Тарас Чорновіл / Колаж УНІАН

Російським окупантам невигідно підривати Каховську ГЕС. Про це в інтерв'ю Главреду озвучив політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

На його думку, щоб повністю зруйнувати греблю, тобто щоб виник ефект "великої хвилі", а не просто поступового закінчення води, може знадобитися від майже ста до декількох сотень тонн вибухівки. І вибух такої сили буде складно списати на Україну.

"Каховську ГЕС можна підірвати двома способами - тактичним ядерним ударом або кількома чотирьохтонними авіабомбами, якими знищували Маріуполь. Але для останнього потрібно, щоб на ГЕС зайшли важкі бомбардувальники, а підйом таких бомбардувальників з далеких аеродромів фіксується заздалегідь. І ЗСУ були б готові їх збивати, тому що ці літаки настільки доступні для збивання ППО, що їх просто на цей район неможливо запустити - вони будуть збиті ще на підході", - пояснив Чорновіл.

Крім того, за словами Чорновола, якщо відбувається прорив ГЕС, це не дасть Росії нічого позитивного, тому що вони отримують більш серйозну водну перешкоду.

"Після звільнення правого берега ЗСУ не будуть поспішати брати Лівий берег, тому що Дніпро - це досить серйозна перешкода, щоб під вогнем його форсувати. Якщо і буде наступ - то з боку Запорізької області. Але більше того - відкривається колосальний фронт, тому що тече вода з Каховської ГЕС і там є дуже вузькі місця, які можна дуже швидко форсувати понтонними переправами, тому що вони не укріплені з боку окупантів. Як тільки примерзає грунт, як відразу там може статися форсування. Тобто так росіяни відкривають для себе 200 додаткових кілометрів фронту", - вважає Чорновіл. І додає, що в разі великої хвилі, росіяни можуть втратити контроль над лівим берегом.

Більш того, за словами Чорновола, українські війська не втрачають, в принципі, нічого, тому що правий берег вище, буде часткове підтоплення районів Херсона, і затоплена дельта внизу Дніпра.

"Тобто весь правий берег і наші військові будуть неушкоджені, тоді як у росіян затоплюється величезна частина їх позицій, які потім будуть поступово просихати, але туди вони не зможуть підводити ні артилерію, ні щось інше-вони втрачають дуже багато. У тому числі можливість безперешкодно бити по Миколаєву", - говорить експерт.

Але головна причина, по якій російським окупантам невигідно підривати Каховську ГЕС - зникнення водопостачання в Крим.

"До моменту, поки І Крим, і весь південь України стануть повністю українськими, буде стовідсоткова гарантія, що вода в Крим не піде вже ніколи. Тобто треба буде повністю відбудувати ГЕС, всю греблю, що є дуже довгою роботою і ніхто з нею особливо не поспішатиме. Та й ми цим займемося, тільки якщо Крим буде українським. До того ж, Північно-Кримський канал і постачання води в Крим - це фетиш для Путіна, і зруйнувати їх ніхто з росіян не захоче", - резюмував Чорновіл.

Водночас, охолодження Запорізької АЕС теж відбувається за рахунок води з Каховського водосховища. "Спадає водосховище - і з'являється страшна проблема з охолодженням ЗАЕС. Тому що, по-перше, в робочий режим її вже перевести буде неможливо до відновлення водосховища, і вони не зможуть її використовувати. По-друге, їм доведеться вкласти мільярдні ресурси для того, щоб вийняти звідти ядерне паливо, щоб запобігти перегріву. Адже тоді станція потребуватиме постійного електропостачання та охолодження - їм треба буде качати десь з Дніпра по кілька кілометрів воду, щоб заповнювати ресурси для охолодження, що неймовірно дорого. Тому що в іншому випадку на території, яку в РФ вважають своєю, можуть статися серйозні пошкодження і радіаційне зараження", - зазначив Чорновіл.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що війська РФ замінували Каховську гідроелектростанцію, застосувавши колосальну кількість вибухівки. Якщо окупанти її підірвуть, захоплений Крим мінімум на 10-15 років залишиться без води.

Підрив Каховської ГЕС - новини:

війна в Україні Тарас Чорновіл Каховська ГЕС
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