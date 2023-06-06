Херсон затоплює: у мікрорайоні вимкнули світло, вулицями бродять бобри

Через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС почалося затоплення ряду територій, в Херсоні з метою безпеки відключили світло в мікрорайоні Корабел.

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У мікрорайоні Корабел у Херсоні відключили світло / колаж фото Главред, скріншоти

У мікрорайоні Корабел у Херсоні відключили електропостачання у зв'язку з підтопленням, яке виникло внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами. Про це написав начальник Херсонської міської Військової адміністрації Роман Мрочко на своєму Telegram-каналі.

"Мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлений і через кілька годин також буде відключено газопостачання в цілях безпеки", – написав чиновник.

В цей же самий час в іншому Херсонському районі, Нафтогавань, прямо вулицями почали переміщатися збожеволілі бобри. Тварин жене зі звичних місць проживання повінь, якого почалося після підриву російськими окупантами Херсонської ГЕС.

По Херсону бігають збожеволілі бобри / скріншот з відео

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін підтвердив підрив Каховської ГЕС. Він повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення.

Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо-він окупований.

За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне через 5 годин.

За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни і генератори Каховської ГЕС.

РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновані 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.

Дивіться відео-окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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