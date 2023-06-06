Херсон затоплює: у мікрорайоні вимкнули світло, вулицями бродять бобри

У мікрорайоні Корабел у Херсоні відключили електропостачання у зв'язку з підтопленням, яке виникло внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами. Про це написав начальник Херсонської міської Військової адміністрації Роман Мрочко на своєму Telegram-каналі.
"Мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлений і через кілька годин також буде відключено газопостачання в цілях безпеки", – написав чиновник.
В цей же самий час в іншому Херсонському районі, Нафтогавань, прямо вулицями почали переміщатися збожеволілі бобри. Тварин жене зі звичних місць проживання повінь, якого почалося після підриву російськими окупантами Херсонської ГЕС.
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС
Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.
Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін підтвердив підрив Каховської ГЕС. Він повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення.
Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо-він окупований.
За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне через 5 годин.
За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни і генератори Каховської ГЕС.
РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновані 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.
Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.
Дивіться відео-окупанти підірвали Каховську ГЕС:
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