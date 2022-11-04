Росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС, якщо ЗСУ підуть у наступ на Крим - Світан

Росіяни можуть влаштувати підрив Каховської ГЕС, щоб стримати наступ ЗСУ на Крим - Роман Світан, Каховська ГЕС / Колаж УНІАН

Підрив Каховської ГЕС буде потрібен росіянам тільки в тому випадку, якщо українські війська в районі Херсона або північніше будуть форсувати Дніпро. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, окупанти можуть зробити такий крок для того, щоб змити плацдарм, який ЗСУ можуть зайняти в районі Херсона та Олешок.

"В іншому випадку це для них втрачає сенс, так як вони затоплять і себе на Лівому березі. Але якщо наші війська в районі Херсона форсують Дніпро і на плечах росіян рушать далі в Крим, то тоді вони підірвуть Каховську ГЕС", - попередив експерт.

У той же час, на думку Романа Світана, поки ВСУ не йдуть на Крим біля Херсона, росіяни дамби не чіпатимуть.

"Якщо в районі Херсона ми переправимося на лівий берег і підемо на Крим, то тоді росіяни її підірвуть для того, щоб знести наші війська в Чорне море", - зазначив експерт.

Як писав Главред, за даними карти німецької газети Bild, через підрив дамби Каховської ГЕС може затопити значну частину Херсонської області і сотні тисяч людей постраждають. Зокрема, якщо росіяни приймуть рішення підірвати заміновану дамбу Каховської ГЕС, то понад 80 населених пунктів опиняться під загрозою затоплення.

Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявляв, що війська РФ замінували Каховську гідроелектростанцію, застосувавши колосальну кількість вибухівки. Якщо окупанти її підірвуть, захоплений Крим мінімум на 10-15 років залишиться без води.

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