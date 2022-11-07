Втоплять свої ж війська: Жданов оцінив ризик підриву Росією Каховської ГЕС

Олег Жданов оцінив ризик підриву Росією Каховської ГЕС / Фото УНІАН, Вікіпедія

Російські окупанти ніколи не підірвуть Каховську ГЕС, бо таким чином знищать свої ж війська. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, у разі підриву Каховської ГЕС під воду піде лівий берег у Херсонській області, де знаходиться армія РФ.

"Ніколи (не підірвуть Каховську ГЕС, - ред.). Це 100% шантаж", - сказав Жданов в інтерв'ю УНІАН.

Експерт зазначив, що зараз з лівого берега Дніпра окупанти примусово відселяють цивільне населення та обладнають лінію оборони, куди заводять свої війська, мінують берег і так далі.

"У разі підриву ГЕС саме лівий берег першим піде під воду. Виходить, вони топитимуть власні війська? По-друге, падіння рівня води в Дніпрі, яке забезпечує Каховська ГЕС, осушує Північно-Кримський канал", — сказав Жданов.

Вода в Крим може бути подана лише з відновленням самої дамби. Тож, навіть залишаючи Херсонську область, в РФ будуть сподіватися, що вони відстоять Крим, додав експерт.

Загроза підриву Росією Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня заявив, що Київ має інформацію про плани країни-агресора Росії щодо підриву дамби Каховської ГЕС. За словами глави держави, окупанти готують теракт, внаслідок якого можуть постраждати сотні тисяч людей. Якщо загарбники на це підуть, в зоні затоплення ризикують опинитися 80 населених пунктів, включаючи Херсон.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Росія, ймовірно, спробує влаштувати підрив дамби Каховської гідроелектростанції. Мета окупантів - прикрити свій відступ з Херсонської області й створити в регіоні буферну зону.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Росія замінувала Каховську ГЕС ще в квітні.

Якщо станеться її підрив окупантами, трапиться екологічна катастрофа. Може затопити Лівобережжя Херсонщини. На думку Буданова, росіяни навряд чи підуть на такий крок.

Представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що на даний момент немає підстав вважати, що російські окупанти підірвуть Каховську гідроелектростанцію. На станції поки немає достатньої кількості вибухівки.

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