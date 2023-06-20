Захисника не дочекалися двоє дітей і вагітна дружина: на фронті загинув бойовий медик

Андрій Філатов, який рятував життя побратимам, загинув під час виконання бойового завдання біля села Новоданилівка Оріхівського району Запорізької області.

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На щиті повернувся медик ЗСУ Андрій Філатов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/oleksandr.menzul

На війні в Україні загинув 36-річний бойовий медик ЗСУ Андрій Філатов з Рівненської області. Його життя обірвалося на фронті в Запорізькій області.

Вдома свого захисника не дочекалися дві дочки і вагітна дружина. Про втрату повідомив Вараський міський голова Олександр Мензул у Facebook.

Андрій Філатов народився у Славутичі Київської області. Разом з родиною жив у селі Сопачів Вараського району Рівненської області.

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До лав ЗСУ він потрапив наприкінці серпня минулого року. Служив бойовим медиком, солдатом 1-ї штурмової роти військової частини А4640.

Боєць, який рятував життя побратимам, загинув під час виконання бойового завдання біля села Новоданилівка Оріхівського району Запорізької області.

Крім того, війна забрала життя ще трьох жителів Рівненської області.

У боях з окупантами загинув Сергій Долганський 1981 року народження. 1 березня 2022 року пішов на фронт добровольцем. Воював на посаді командира розвідувального відділення 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ, повідомляє ITV.

Сергій Долганський / Фото: itvmg.com/news

На фронті загинув відомий воїн і блогер з Рівного Віктор Суходольський "Дедусик". Лише три дні тому він отримав медаль "За хоробрість у бою".

Герою було 55 років. Він був приватним підприємцем. Свого часу служив у військово-транспортній авіації під Москвою та під Одесою.

На війну пішов добровольцем у 2014 році. Був розвідником. Також під час підготовки здобув спеціальність снайпера.

Після повернення додому "Дедусик" відкрив власний Ютуб-канал. За допомогою чат-рулетки спілкувався там про політику з випадковими співрозмовниками з Росії та спростовував російські пропагандистські штампи.

Віктор Суходольський / Фото: itvmg.com/news

Поблизу населеного пункту Лобкове Василівського району Запорізької області обірвалося життя Іващука Андрія Анатолійовича з села Гранівка. Він загинув 16 червня 2023 року.

Андрій Іващук / Фото: itvmg.com/news

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув радіотелефоніст батальйону морської піхоти ЗСУ Юрій Пивовар. У вересні воїну повинно було виповнитися 38 років. Життя захисника України обірвалося 30 травня біля села Покровка в Дніпропетровській області.

Також на війні з російськими окупантами загинув 36-річний матрос Володимир Вавелюк. Воїн Військово-Морських сил ЗСУ був з Камінь-Каширського на Волині. Свій останній бій захисник України прийняв у Донецькій області.

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