У боях за Україну на Донбасі загинув морпіх з Волині

На війні з російськими окупантами загинув 36-річний матрос Володимир Вавелюк. Воїн Військово-Морських сил ЗСУ був з Камінь-Каширського на Волині. Свій останній бій захисник України прийняв у Донецькій області.
Трагічну новину повідомила Прилесненська громада у Facebook. Там зазначили, що Володимир Вавелюк 1987 року народження був жителем села Галузія. Він служив матросом морської піхоти ВМС ЗСУ.
Загинув Володимир 2 червня внаслідок мінометного поранення, отриманого в Донецькій області.
Прилесненська громада та земляки українського воїна висловили щирі співчуття родині Володимира.
"Вічна пам'ять, честь і повага мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!" - зазначили там.
У зв'язку з важкою втратою в Камінь-Каширському районі 2, 4, 5 і 6 червня оголосили днями жалоби.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці.
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