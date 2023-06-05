УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Розвелося вас тут": у Рівному водій маршрутки нахамив матері загиблого захисника

Анна Ярославська
5 червня 2023, 09:33 оновлено 5 червня, 09:46
240
Водій образив всіх матерів, дружин, коханих і просто рідних воїнів, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів.
Людмила Марчук
Людмила Марчук хотіла скористатися пільговим проїздом, але зіткнулася зі зневажливим ставленням / Колаж: Главред, фото: Facebook Людмила Марчук

У місті Рівне водій однієї з маршруток зневажливо поставився до матері загиблого воїна Збройних сил України, яка хотіла скористатися пільговим проїздом. Водій сказав: "Розвелося вас тут". При цьому інші пасажири маршрутки промовчали і не заступилися за жінку.

Інцидент стався в п'ятницю, 2 червня, з місцевою журналісткою, письменницею Людмилою Марчук. Про нього вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

"Якби він (водій, - ред.) просто сказав: "Я вам співчуваю, але вибачте, у мене всі пільгові місця зайняті", цього допису б не було. Якби не почула собі в спину: "Розвелося вас тут...". Це нас, засмучених вдів і невтішних матерів, розвелося? Чуєте, люди? Розводяться колорадські жуки, неповажний", - обурилися мати загиблого бійця.

За словами Людмили, водій образив не лише її, але і всіх матерів, дружин, коханих і просто рідних загиблих воїнів.

Посвідчення члена сім'ї загиблого
Посвідчення члена сім'ї загиблого / Фото: Facebook Людмила Марчук
Посвідчення члена сім'ї загиблого
Посвідчення члена сім'ї загиблого / Фото: Facebook Людмила Марчук

Вона нагадала, що війна в Україні ще не закінчилася, і досі труни молодих хлопців щодня "на щиті" везуть з фронту.

"А це хамло вже забуло або не знає, що саме наші сини пішли першими, щоб стати жо лав ЗСУ й стояти на передовій до смерті, щоб ми могли тут мирно жити, а не чекати окупанта в свій будинок. Я не втрималася, сказала: "Пішов би та повоював...". Але це, очевидно, повз вуха", – додала Людмила.

Пасажири маршрутки проігнорували хамську поведінку водія.

"Защемило серце, а мозок прошила зовсім не патріотична думка: "За що ти віддав своє життя, сину? За цього хама?". Представила свого Богдана в цей момент поруч із собою. Він би не сидів незворушно, якби якийсь водило так вчинив. Він би точно витягнув його за грудки і вліпив по пиці. У хлопців на війні розбірки швидкі та різкі", – додала жінка.

Гроші за проїзд вона заплатила, а, коли вийшла з маршрутки, зробила фото.

Маршрутка, в якій стався інцидент з матір‘ю загиблого воїна
Маршрутка, в якій стався інцидент з матір‘ю загиблого воїна / Фото: Facebook

Також Людмила поділилася фотографією свого сина - захисника України.

"Подивіться на це фото. Мій син, добровольцем йде захищати нас. 2014 рік. Якраз після Іловайська. Який гордий він тим, що йде на війну! Що його поважають за це це дівчата", - написала мати українського воїна.

Людмила Марчук
Людмила Марчук із сином / Фото: Facebook
Син Людмили Марчук
Син Людмили Марчук / Фото: Facebook

У коментарях під постом українці підтримали її та засудили водія маршрутки і пасажирів, які не заступилися за матір Героя.

Користувачі пишуть:

  • "Низький уклін вам за сина Героя та щирі співчуття. А водія-хама треба відправити на фронт, нехай на своїй шкурі відчує всі жахи війни. А то "герой" воює з пенсіонерами та іншими пасажирами. Соромно за таке бидло!";
  • "Ганьба!! Водій гн**a... а пасажири? Глухі, сліпі, бездушні....Невдячні створіння!!";
  • "Мене більше всього обурює поведінка інших пасажирів, вони мовчки дивився на все це хамство і роблять вигляд, що нічого не відбувається. Суспільство, прокиньтеся, не мовчить бо так і будете терпіти хамство навколо";
  • "Прошу вибачення за цього недолугого. Дуже прикро та соромно".

У поїзді УЗ військового вигнали у тамбур через "поганий запах"

Як повідомляв Главред, в середині листопада 2022 року в поїзді Укрзалізниці стався скандал. Військового, який їхав у відпустку зі служби в Донецькій області додому, вигнали в тамбур, тому що "він погано пахне". Захисник України був змушений провести там сім годин.

Інцидент швидко набув розголосу в мережі та викликав шквал обурень українців.

В УЗ заявили, що буде організований "тренінг для стюардів з дбайливого і уважного ставлення до захисників". Військовому в якості вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд і придбати ще один.

Пізніше стало відомо, що український військовий, якого при поверненні додому вигнали в тамбур в поїзді Укрзалізниці, знову поїхав на фронт.

Захисник України пробув у відпустці всього лише дев'ять днів. До цього він був на фронті з самого початку повномасштабного вторгнення.

Дивіться відео - Військового вигнали в тамбур через запах. Скандал пояснила психолог:

Інші новини:

війна в Україні маршрутка ЗСУ Рівне новини України новини Рівного
Реклама

Головне за день

"Роздали автомати і лопати": Жданов розповів, кого РФ кине на Білгородщину

"Роздали автомати і лопати": Жданов розповів, кого РФ кине на Білгородщину

09:26 Україна
Росія перекине війська до Бєлгорода і влітку може втратити Крим - Самусь

Росія перекине війська до Бєлгорода і влітку може втратити Крим - Самусь

09:00 Ексклюзиви
ЗСУ просунулися на запорізькому напрямку та прорвали першу лінію оборони - ISW

ЗСУ просунулися на запорізькому напрямку та прорвали першу лінію оборони - ISW

07:50 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:46

Андрій Шевченко в Києві показав головних красунь своєї сім'ї - сестру та матір

10:30

"Не керує СВО": у Мережі дізналися про реакцію Путіна на події на БєлгородщиніВідео

10:03

ЗМІ розповіли, скільки приблизно ракет залишилося у РосіїВідео

09:33

"Розвелося вас тут": у Рівному водій маршрутки нахамив матері загиблого захисникаВідео

09:26

"Роздали автомати і лопати": Жданов розповів, кого РФ кине на БілгородщинуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:09

Вічний в'язень серванта: для чого був сервіз "Рибки" і скільки він коштує зараз

09:04

Не "проба пера", а перші мазки картини: про рейди РДК і "Легіону"Погляд

09:00

Росія перекине війська до Бєлгорода і влітку може втратити Крим - СамусьЕксклюзив

08:56

Кабмін повернув обов'язкові повірки комунальних лічильників: що змінилося

Реклама
08:29

"А там можна і на Москву": Гіркін злякався бойовиків ПВК Вагнера на БілгородщиніВідео

08:25

У боях за Україну на Донбасі загинув морпіх з Волині

07:50

ЗСУ просунулися на запорізькому напрямку та прорвали першу лінію оборони - ISW

07:44

Ополченці прорвалися на Білгородщині, сіра зона вже майже 10 км2 - DeepStateВідео

07:35

Пригожин піде на Москву і принесе Росії громадянську війну – астролог Влад РоссВідео

06:58

У Кремлі не знають, як реагувати на рейди на Бєлгородщині, росте паніка - ISWВідео

06:46

Для вас "держава - ворог"? Ви щось не те робите...Погляд

04:50

Контрнаступ ЗСУ та розпад РФ: експерт розповів, як "нокаутувати" ПутінаВідео

04:00

Яке сьогодні свято 5 червня: що сталося в Україні та кого вітати

03:35

"Я проклята": старша донька Мадонни розкрила секрет про свою орієнтацію

03:20

Потрібно всього 3 помідори і 2 склянки борошна: рецепт, який вас вразитьВідео

Реклама
03:11

Хитра головоломка зведе з розуму: потрібно знайти число 725 за 7 секунд

02:40

"Сильно накосячив": Путін має товсту папку з компроматом на Орбана - ЖдановВідео

02:02

4 знаки зодіаку, які закохуються з першого поглядуВідео

01:35

Бульба пояснив, чому білоруська армія зміцнює кордон з УкраїноюВідео

04 червня, неділя
23:44

Регулярні атаки РФ: генерал-лейтенант назвав справжню мету окупантівВідео

22:50

Війська РФ відкрили вогонь по бойовиках ПВК Вагнер в районі Бахмута - ПригожинВідео

22:44

Складна оптична ілюзія з 19 століття: лише люди з високим IQ знайдуть обличчя вершника

22:10

Олена Шоптенко чесно висловилася про репутацію Влада Ями

21:21

Коли правильно вживати "що", "який" і "котрий": мовознавець розтлумачив дилемуВідео

21:13

"РФ обходить санкції": Зеленський зібрав важливу нараду та пообіцяв потужні крокиВідео

21:10

"Російська артистка чи своя?": Наташа Корольова зізналася, що сумує за Києвом

21:08

"Влада злякано відсиділася": глава Бєлгородщини Гладков не прийшов до ополченцівВідео

20:47

Лукашенко купує у Путіна "троянського коня"Погляд

20:24

Таких слів ви точно не чули: як українською сказати "селфі" - Аваменко відповівВідео

20:18

Він розлітається за 1 хвилину зі столу: унікальний літній рецепт - встигніть приготуватиВідео

20:14

На ЗСУ чекає успішний контрнаступ з поверненням територій - радник БайденаВідео

20:07

"Шансів не багато": Христина Горняк заговорила про видалення нирки

19:47

Расизм, хамство та імперський дух: квазікультура "Русского мира"Погляд

19:26

Унікальні 4 предмета: без них не могли обійтися на кухні радянські господиніВідео

19:15

Україна в НАТО після перемоги: у Резнікова вимагають від Альянсу чітких гарантійВідео

Реклама
18:39

Надзвичайно складна оптична ілюзія: потрібно знайти бджолу на квітах за 8 секунд

18:36

Колишній чоловік Ані Лорак під час свого весілля в Києві здивував подарунком для окупантів

18:11

Заплакала від болю: Зеленська не стримала сліз під час відкриття пам'ятника загиблим дітямВідео

18:04

"Ми розлучаємося!": Регіна Тодоренко приголомшила заявою навіть Влада Топалова

17:53

Пєсков потролив Путіна розповіддю про його реакцію на атаки по Кремлю і МосквіВідео

17:14

Мчить дикий шторм: Україну різко накриє похолодання з градом і зливамиВідео

17:11

Юний пасинок української ведучої загинув на війні - Валентина Хамайко в жалобіВідео

17:00

Батько несамовито кричав, коли побачив тіло: російська ракета вбила 2-річну ЛізочкуВідео

16:42

Скандального принца Гаррі видворяють із США через наркотикиВідео

16:34

"Чарівна маленька істота": Де Ніро привітав Пачіно з майбутнім батьківством

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти