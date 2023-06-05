"Розвелося вас тут": у Рівному водій маршрутки нахамив матері загиблого захисника

Водій образив всіх матерів, дружин, коханих і просто рідних воїнів, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів.

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Людмила Марчук хотіла скористатися пільговим проїздом, але зіткнулася зі зневажливим ставленням / Колаж: Главред, фото: Facebook Людмила Марчук

У місті Рівне водій однієї з маршруток зневажливо поставився до матері загиблого воїна Збройних сил України, яка хотіла скористатися пільговим проїздом. Водій сказав: "Розвелося вас тут". При цьому інші пасажири маршрутки промовчали і не заступилися за жінку.

Інцидент стався в п'ятницю, 2 червня, з місцевою журналісткою, письменницею Людмилою Марчук. Про нього вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

"Якби він (водій, - ред.) просто сказав: "Я вам співчуваю, але вибачте, у мене всі пільгові місця зайняті", цього допису б не було. Якби не почула собі в спину: "Розвелося вас тут...". Це нас, засмучених вдів і невтішних матерів, розвелося? Чуєте, люди? Розводяться колорадські жуки, неповажний", - обурилися мати загиблого бійця.

За словами Людмили, водій образив не лише її, але і всіх матерів, дружин, коханих і просто рідних загиблих воїнів.

Посвідчення члена сім'ї загиблого / Фото: Facebook Людмила Марчук

Посвідчення члена сім'ї загиблого / Фото: Facebook Людмила Марчук

Вона нагадала, що війна в Україні ще не закінчилася, і досі труни молодих хлопців щодня "на щиті" везуть з фронту.

"А це хамло вже забуло або не знає, що саме наші сини пішли першими, щоб стати жо лав ЗСУ й стояти на передовій до смерті, щоб ми могли тут мирно жити, а не чекати окупанта в свій будинок. Я не втрималася, сказала: "Пішов би та повоював...". Але це, очевидно, повз вуха", – додала Людмила.

Пасажири маршрутки проігнорували хамську поведінку водія.

"Защемило серце, а мозок прошила зовсім не патріотична думка: "За що ти віддав своє життя, сину? За цього хама?". Представила свого Богдана в цей момент поруч із собою. Він би не сидів незворушно, якби якийсь водило так вчинив. Він би точно витягнув його за грудки і вліпив по пиці. У хлопців на війні розбірки швидкі та різкі", – додала жінка.

Гроші за проїзд вона заплатила, а, коли вийшла з маршрутки, зробила фото.

Маршрутка, в якій стався інцидент з матір‘ю загиблого воїна / Фото: Facebook

Також Людмила поділилася фотографією свого сина - захисника України.

"Подивіться на це фото. Мій син, добровольцем йде захищати нас. 2014 рік. Якраз після Іловайська. Який гордий він тим, що йде на війну! Що його поважають за це це дівчата", - написала мати українського воїна.

Людмила Марчук із сином / Фото: Facebook

Син Людмили Марчук / Фото: Facebook

У коментарях під постом українці підтримали її та засудили водія маршрутки і пасажирів, які не заступилися за матір Героя.

Користувачі пишуть:

"Низький уклін вам за сина Героя та щирі співчуття. А водія-хама треба відправити на фронт, нехай на своїй шкурі відчує всі жахи війни. А то "герой" воює з пенсіонерами та іншими пасажирами. Соромно за таке бидло!";

"Ганьба!! Водій гн**a... а пасажири? Глухі, сліпі, бездушні....Невдячні створіння!!";

"Мене більше всього обурює поведінка інших пасажирів, вони мовчки дивився на все це хамство і роблять вигляд, що нічого не відбувається. Суспільство, прокиньтеся, не мовчить бо так і будете терпіти хамство навколо";

"Прошу вибачення за цього недолугого. Дуже прикро та соромно".

У поїзді УЗ військового вигнали у тамбур через "поганий запах"

Як повідомляв Главред, в середині листопада 2022 року в поїзді Укрзалізниці стався скандал. Військового, який їхав у відпустку зі служби в Донецькій області додому, вигнали в тамбур, тому що "він погано пахне". Захисник України був змушений провести там сім годин.

Інцидент швидко набув розголосу в мережі та викликав шквал обурень українців.

В УЗ заявили, що буде організований "тренінг для стюардів з дбайливого і уважного ставлення до захисників". Військовому в якості вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд і придбати ще один.

Пізніше стало відомо, що український військовий, якого при поверненні додому вигнали в тамбур в поїзді Укрзалізниці, знову поїхав на фронт.

Захисник України пробув у відпустці всього лише дев'ять днів. До цього він був на фронті з самого початку повномасштабного вторгнення.

Дивіться відео - Військового вигнали в тамбур через запах. Скандал пояснила психолог:

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