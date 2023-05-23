У свої 25 вже був командиром: у боях за Україну загинув молодий військовий з Хмельниччини

Ярослав Ющук загинув 19 травня під час виконання бойового завдання біля Красногорівки Донецької області.

https://glavred.net/ukraine/v-svoi-25-uzhe-byl-komandirom-v-boyah-za-ukrainu-pogib-molodoy-voennyy-iz-hmelnickoy-oblasti-10472332.html Посилання скопійоване

Ярослав Ющук загинув біля Красногорівки Донецької області / Колаж: Главред, фото: facebook.com, pixabay.com

У боях з російськими окупантами в Донецькій області загинув військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Ющук. У свої 25 років він вже був командиром протитанкового відділення взводу вогневої підтримки. На передовій воював з липня минулого року.

Загинув воїн 19 травня під час виконання бойового завдання біля Красногорівки Донецької області, повідомили у Війтовецькій об'єднаній територіальній громаді в Facebook.

"Війтовецька громада знову схиляє голову в глибокій скорботі... небесним воїном-ангелом став ще один наш молодий захисник", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Ярослав Ющук 04.07.1997 р.н. був родом із села Гайдайки Хмельницької області. Закінчив Купільську загальноосвітню школу.

Молодий захисник пішов захищати країну від російських загарбників у липні 2022 року.

У лавах 79-ї ОДШБр був командиром відділення другого протитанкового відділення взводу вогневої підтримки першої аеромобільної роти аеромобільного батальйону.

"У бою за нашу Батьківщину Ярослав проявив стійкість і мужність і до останнього подиху був відданий військовій присязі на вірність українському народу", – підкреслили у Війтовецькій ОТГ.

У загиблого воїна залишилася мама, брати і сестри.

Про місце і час прощання з героєм у Війтовецькій ОТГ пообіцяли повідомити пізніше. Водночас там підкреслили, що зустріти воїна, віддати йому свою повагу і молитву – це обов'язок кожного його земляка.

Нагадаємо, 21 травня в Одеській області попрощалися з бойовим медиком десантно-штурмової роти ЗСУ, молодшим сержантом Романом Воробйовим. Він загинув внаслідок отриманого на фронті поранення. Роману було всього 30 років. Жителі Кілійської громади проводжали захисника України живим коридором.

Раніше Главред писав, що дружина загиблого українського захисника Віталія Кіркача-Антоненко Наталія народила доньку. Коли Віталій загинув у боях з російськими окупантами, жінка була на третьому місяці вагітності. Дівчинка народилася вночі 19 травня. Дитину назвали Віталіною.

Інші новини: