Захищаючи Україну, загинув морпіх з Харківщини Юрій Пивовар

Життя захисника України обірвалося 30 травня біля села Покровка в Дніпропетровській області.

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Юрій Пивовар загинув, захищаючи Україну від окупантів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/sloboganskaselrada, pixabay.com

На війні в Україні загинув радіотелефоніст батальйону морської піхоти ЗСУ Юрій Пивовар. У вересні воїну повинно було виповнитися 38 років.

Життя захисника України обірвалося 30 травня біля села Покровка в Дніпропетровській області, повідомили в Слобожанській селищній раді у Facebook.

"Безжальна війна продовжує забирати життя кращих синів України. Слобожанська селищна рада з глибоким сумом повідомляє про загибель нашого земляка – військовослужбовця Пивовара Юрія Олександровича", – йдеться у повідомленні.

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Юрій Пивовар народився 04.09.1985 року в селищі Андріївка (нині Ізюмський район). У 1989-му його сім'я переїхала жити в Слобожанське. Там він закінчив місцевий ліцей № 2, після чого навчався в Харківському автодорожньому інституті.

Чоловік працював помічником бурильника на АТ ДП "Укргазвидобування". У червні 2022 року став на захист країни.

Юрій служив радіотелефоністом відділення зв'язку взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти батальйону морської піхоти військової частини А0216 (35-та окрема бригада морпіхів), був матросом.

2 червня захисника Юрія Пивовара провели в останню путь у Харківській області. Прощання пройшло біля Слобожанського Палацу культури. У нього залишилися батьки і брат.

"Загинув найкращий син, брат, дядько, друг... співчуваємо рідним. Вічна слава Герою!" - зазначили у Слобожанській селищній раді.

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув командир танка В'ячеслав Сахновський. 1 травня Героя з військовими почестями провели в останню путь в Первомайському Харківської області.

Також у боях за свободу України загинув воїн 35-го окремого стрілецького батальйону Олег Стахів. Захиснику було 40 років. Без батька залишилися троє дітей.

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