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"Пішов добровольцем": на війні загинув режисер телеканалу Малятко TV Іван Кузьмінський

Юлія Куришко
23 травня 2023, 02:20
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На Луганщині у бою із окупантами загинув музикознавець і режисер телеканалу Малятко TV Іван Кузьмінський.
'Пішов добровольцем': на війні загинув режисер телеканалу Малятко TV Іван Кузьмінський
На війні загинув Іван Кузьмінський / колаж: Главред, фото: Facebook, ua.depositphotos.com

Івану Кузьмінському було лише 39 років. Останній свій бій він дав на Луганщині, біля села Діброва.

"17 травня на Луганщині поблизу населеного пункту Діброва в бою з російськими окупантами обірвалося життя 39-річного музиканта, режисера дитячого телеканалу Малятко TV Івана Кузьмінського", - повідомила пресслужба Бердичівської міської ради.

На війну Іван Кузьмінський пішов добровольцем. Він служив у піхоті, ще 12 травня він виходив на зв'язок у Facebook.

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"Не стало справжнього патріота, перспективного науковця, вірного друга, доброї та світлої людини. Український народ ніколи не забуде подвиг Івана Кузьмінського, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності. Вічна пам'ять та шана Герою! Честь", - написали в Бердичівській міській раді.

Втрати на війні

Нагадаємо, що у боях за свободу України загинув воїн і волонтер з Буковини. Свій останній бій Анатолій Дронь прийняв у Донецькій області. З 2014 року він займався волонтерством, а після повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ.

На фронті загинув бойовий медик з Одещини. Коли Роман Воробйов отримав поранення на передовій, медики до останнього боролися за його життя. Але врятувати не змогли – 18 травня серце воїна зупинилося.

Під Бахмутом загинули п'ятеро бійців із полку Калиновського. Під час стрілецького бою російські окупаційні війська вдарили по будівлі, де знаходились бійці, внаслідок чого вона обрушилася.

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