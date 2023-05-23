'Пішов добровольцем': на війні загинув режисер телеканалу Малятко TV Іван Кузьмінський

На Луганщині у бою із окупантами загинув музикознавець і режисер телеканалу Малятко TV Іван Кузьмінський.

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На війні загинув Іван Кузьмінський / колаж: Главред, фото: Facebook, ua.depositphotos.com

Івану Кузьмінському було лише 39 років. Останній свій бій він дав на Луганщині, біля села Діброва.

"17 травня на Луганщині поблизу населеного пункту Діброва в бою з російськими окупантами обірвалося життя 39-річного музиканта, режисера дитячого телеканалу Малятко TV Івана Кузьмінського", - повідомила пресслужба Бердичівської міської ради.

На війну Іван Кузьмінський пішов добровольцем. Він служив у піхоті, ще 12 травня він виходив на зв'язок у Facebook.

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"Не стало справжнього патріота, перспективного науковця, вірного друга, доброї та світлої людини. Український народ ніколи не забуде подвиг Івана Кузьмінського, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності. Вічна пам'ять та шана Герою! Честь", - написали в Бердичівській міській раді.

Втрати на війні

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