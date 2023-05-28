'Бавовна' в Росії: дрони втретє атакували нафтозавод поблизу Кримського моста

У Краснодарському краї вже втретє за травень сталась "бавовна" на Ільському нафтопереробному заводі.

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У Краснодарському краї Росії "бавовна" / Коллаж: Главред, фото: t.me/kondratyevvi

У Краснодарському краї країни-агресорки Росії у ніч проти 28 травня був атакований Ільський нафтопереробний завод, який розташований неподалік Кримського моста. Росіяни заявили про атаку безпілотниками.

Як пишуть російські пропагандисти, близько другої години ночі до Ільського НПЗ наблизилися кілька невстановлених дронів, які "були збиті", повідомляє Оперативний штаб Краснодарського краю РФ в Telegram.

"Пошкодження інфраструктури НПЗ не відбулося, задимлення, що виникло, оперативно ліквідували чергові служби заводу. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні Оперативного штабу.

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"Бавовна" в країні-агресорі РФ

Нагадаємо, що 3 травня в селищі Волна у Краснодарському краї РФ загорілася нафтобаза неподалік Кримського мосту. Пожежі в Краснодарському краї присвоєно вищий ранг складності. За даними російської влади, жертв і постраждалих немає.

У трьох регіонах Росії прогриміли вибухи. Відомо про пошкоджений Ан-124 та атаковану гелікоптерна базу. Росія вже встигла звинуватити Україну в атаці одного двох своїх об'єктів, проте жодних доказів про нібито "причетність" немає.

У Кремлі почалася пожежа після нічної атаки. У Москві пролунали потужні вибухи прямо в районі Кремля. Це сталося близько 3 години ночі 3 травня. Після вибуху в небо піднявся дим. Відео вже розлетілося в Мережі.

На Кубані через влучання безпілотника вночі горів нафтозавод. Пожежа на Ільському нафтопереробному заводі спалахнула вночі 4 травня. Вогонь поширився на площу в 400 кв. м.

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