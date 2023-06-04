'Бавовна' в окупованому Джанкої: рано вранці вибухи лунали в районі аеродрому

"Крим повинен відчувати, що він - Україна". Так Наталія Гуменюк прокоментувала ранкові вибухи в Джанкої.

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"Бавовна" рано вранці 4 червня відвідала окупований Джанкой / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Google maps

Вранці в неділю, 4 червня, в місті Джанкой в окупованому Криму прогримів потужний вибух. "Бавовна" пролунала в районі аеродрому. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"А як там аеродром в районі Джанкоя? Не спав. Кажуть, Бавовнятко прокинулося - прогулялося", - іронічно написав він у Telegram.

Також Братчук додав, що в будинках повилітали шибки, та опублікував відео з окупованого росіянами Джанкоя.

"Бахнуло. У будинках поруч скло вилетіло. Джанкой, точно безпілотник збили?",- зазначив речник Одеської ОВА.

Дивіться відео про вибухи в Джанкої в нашому Telegram-каналі. Обережно: на відео - ненормативна лексика.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала ранкові вибухи в Джанкої.

"Сезон триває. Крим повинен відчувати, що він - Україна. І все, що ми посіяли, ми зберемо", - зазначила вона.

Дивіться на відео коментар Наталії Гуменюк:

Тим часом окупаційна влада Джанкоя повідомляє, що "в Джанкої збитий безпілотник". Нібито всього лише "пошкоджено скло в декількох будинках приватного сектора".

Як повідомляв Главред, 25 травня в окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкої працювала система ППО загарбників. У Севастополі невідомі безпілотники атакували об'єкти в районі селища Качі, сили ворожого Чорноморського флоту збили нібито "два БПЛА".

24 травня над Кримським мостом помітили великий стовп густого диму. Російські загарбники різко перекрили міст на кілька годин, списавши все на "військові навчання". Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що окупанти намагаються навчитися закривати міст за допомогою задимлення.

Дивіться кадри із задимленого Кримського мосту:

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