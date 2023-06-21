Під Москвою прогриміли вибухи: у РФ заявили про атаку безпілотників

Уламки двох дронів впали поруч з військовою частиною - на підльоті до складів. У РФ заявили, що безпілотники збили військові.

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Дрони атакували Підмосков'я / Колаж: Главред, фото: t.me/breakingmash

Ранок 21 червня почався з вибухів недалеко від столиці країни-агресора. РосЗМІ пишуть, що Нову Москву та Підмосков'я атакували невідомі безпілотники. Вибухи прогриміли близько п'ятої години ранку.

За даними Telegram-каналу Mash, очевидці повідомили про вибух в небі над селом Лукіно в Новій Москві. Безпілотник впав в районі річки Пахра.

"Місцеві жителі почули гучний звук близько 5 години ранку. Зараз на місці падіння уламків працюють оперслужби. Постраждалих і руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

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Ще два безпілотники впали в районі селища Калінінець Наро-Фомінського округу Підмосков'я.

"Близько 5:30 ранку місцеві жителі почули два вибухи з різницею в п'ять хвилин. Зону, де впали уламки, оточили", - додали на каналі.

Уламки дронів в Підмосков'ї / Фото: t.me/breakingmash

Mash зазначає, що уламки двох дронів впали поруч з військовою частиною — при підльоті до складів.

Губернатор Московської області Воробйов підтвердив збиття БПЛА в селищі Калінінець.

"Сьогодні два апарати літакового типу впали орієнтовно о 5:30 і 5:50 ранку на підльоті до складів однієї з військових частин в результаті протидії військових. Осколки виявлені, руйнувань і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Нова Москва – південно-західний сектор Підмосков'я, приєднаний до Москви у 2012 році. Це територієя площею 1480 км². Відстань від центру Москви - майже до ста кілометрів. Межує з Калузькою областю. Офіційно називається Троїцький та Новомосковський адміністративний округ (ТіНАО).

Атака дронів на Москву 30 травня

Нагадаэмо, Москва в ніч на 30 травня і вранці була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів влучили у багатоповерхівки.

Зокрема, один з дронів влучив к 15-поверхівку в Новій Москві, частково пошкодивши вікна і плиту перекриття на верхніх поверхах. Також наголошується, що влучання в багатоповерхівки з незначними ушкодженнями були на Профспілковій вулиці та Ленінському проспекті в Москві.

На атаку дронами по Москві одразу відреагували росіяни в соцмережах. Частина з них почала писати про "діряву російську ППО". Частина росіян почала панікувати і писати, що скоро Москва стане найнебезпечнішим містом в країні-агресорі Росії. Однак деякі почали закликати російських окупантів "відповісти" на таку атаку більш потужною зброєю та знищувати українців. Хтось закликав знищити Київ вщент.

Пізніше стало відомо, що в епіцентрі атаки дронів опинилися резиденція Путіна і маєтки еліти РФ. Один з дронів не долетів всього 3 км до резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Також безпілотники помітили недалеко від місць проживання Шойгу та іншої еліти країни-агресора Росії.

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