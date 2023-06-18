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Потужна "бавовна" під Генічеськом: склад БК окупантів детонував кілька годин

Анна Ярославська
18 червня 2023, 09:07 оновлено 18 червня, 10:30
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Вибухи лунали не в самому Генічеську, а в районі селища Рикове, він розташований в 18 кілометрах від райцентру.
Вибухи під Генічеськом
Вибухи під Генічеськом прогриміли рано вранці 18 червня / Колаж: Главред, фото: t.me/vanek_nikolaev, deepstate

Вранці 18 червня гучні вибухи прогриміли в тимчасово окупованому місті Генічеськ в Херсонській області. За словами очевидців, "бавовна" відвідала склад боєприпасів російських військових у передмісті.

Моніторингові Telegam-канали опублікували кадри з місця "бавовни". Від пожежі небо стало помаранчевим.

Уточнюється, що вибухи лунали не в самому Генічеську, а в районі селища Рикове, він розташований в 18 кілометрах від райцентру.

відео дня

"У районі Риково ранок почався так. Мінус значний склад БК", - пише Николаевский Ванёк.

Вибухи на Херсонщині
На кадрах видно величезний стовп диму / Фото: t.me/vanek

У Мережі місцеві жителі писали, що склад боєприпасів російських окупантів детонував кілька годин.

Пізніше в Мережі з'явилися кадри потужної" бавовни " в Риковому - дивіться відео:

Під Генічеськом детонував склад боєприпасів окупантів
Під Генічеськом детонував склад боєприпасів окупантів / скріншот

Пізніше "бавовну" під Генічеськом підтвердив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Партизани горять! Хороша робота, хлопці! Більше вогню!" – написав він у Telegram.

Довідка. Рикове - селище міського типу в Україні, в Генічеському районі Херсонської області. До 1960 року селище носило назву Рикове, потім до 2016 року мало назву Партизани.

Селище Рикове розташоване по обидва боки залізниці Мелітополь-Джанкой. У центрі селища знаходиться залізнична станція партизани, на південно-західній околиці селища — переїзд через залізничні колії.

За 3 км на південний схід від селища проходить магістраль М-18 Харків-Сімферополь.

Як повідомляв Главред, 4 травня в Краснодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Як повідомляє місцева влада, пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника.

5 травня був знову атакований Ільський нафтопереробний завод. На підприємстві пролунали вибухи, почалася сильна пожежа.

У ніч на 28 травня втретє був атакований Ільський нафтопереробний завод, який розташований недалеко від Кримського мосту. Росіяни заявили про атаку безпілотниками.

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