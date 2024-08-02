'Заробляли' до $150 000: на Тернопільщині працівники ТЦК викрадали і били людей

Керівник ТЦК разом із колегами організував корупційну схему для уникнення мобілізації, повідомила Національна поліція.

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На Тернопільщині працівники ТЦК "вибивали" хабарі з людей / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України

У Тернопільській області співробітників одного з ТЦК та СП звинувачують у викраденні, побитті та вимаганні грошей у військовозобов'язаних за уникнення мобілізації. Щомісяця вони отримували від 100 000 до 150 000 доларів. Про це повідомила Національна поліція.

За даними правоохоронців, керівник місцевого ТЦК, разом із трьома співробітниками та колишнім військовослужбовцем, організували корупційну схему уникнення мобілізації. Працівники ТЦК вимагали гроші у військовозобов'язаних за непроходження військово-лікарської комісії, оновлення військових даних і отримання відстрочки.

Кожного місяця група отримувала від 100 000 до 150 000 доларів, які зловмисники ділили між собою. Розмір "зарплати" залежав від виконаних завдань.

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Керівнику цієї схеми оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП у Тернопільській ОВА. Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 242 тисячі гривень. Підозрювані скористалися цією можливістю.

Заступник начальника Головного управління Національної поліції (ГУНП) в Тернопільській області Андрій Ткачик повідомив, що наразі встановлено шість випадків постраждалих від дій злочинної групи. Він закликав громадян, які також стали жертвами, звертатися до поліції для встановлення повної кількості потерпілих.

"Я впевнений, що їх буде набагато більше", - наголосив він.

Що відомо про постраждалих

Один з постраждалих – житель Чортківського району, батько чотирьох дітей. Чоловік не підлягав мобілізації, оскільки троє з його дітей є неповнолітніми. За його словами, вночі у помешкання увірвалися люди в формі, били його, а потім відвезли у невідомому напрямку.

Серед потерпілих - житель Чортківського району. Чоловік не підлягав призову на військову службу під час мобілізації, оскільки є батьком чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні.

"Я сперечався і казав, що права мене забирати вони не мають, бо у мене четверо дітей. Знову почали бити, копали ногами. Наступного дня мене відвезли на автобусну зупинку. З'ясувалося, що за мене заплатили викуп. Гроші зібрали родичі та заплатили за мене 30 тисяч гривень", - розповів чоловік.

В Тернопільському обласному ТЦК обіцяють всебічно сприяти слідству. Організатору та чотирьом спільникам висунули звинувачення за прийняття хабарів, незаконне позбавлення волі та тілесні ушкодження. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Інциденти з співробітниками ТЦК - новини за темою

Нагадаємо, після публікацій про викрадення 14-річного підлітка в селі Приозерне Одеської області, обласний ТЦК і СП розпочав службову перевірку. 2 квітня четверо чоловіків у військовій формі без розмови закинули підлітка в білий бус і вивезли в напрямку села Красний Яр, де били його та зв’язали. Коли нападники дізналися, що хлопцю лише 14 років, вони висадили його на трасі. Підлітка знайшли у шоковому стані, він пройшов медогляд, але синців не було.

Також 15 березня пізно ввечері у Львові працівники ТЦК і СП силою затримали волонтера Кирила Тарана, призовного віку. Віолетта Таран у соцмережах повідомила, що її чоловіка запхали в бус, порвали куртку, розбили окуляри та телефон, не вручивши повістку.

Як повідомляв Главред, у Чернівецькій області співробітник ТЦК і СП відкрив вогонь біля цивільних. Місцеві жителі напали на працівників ТЦК, заблокували автівку і застосували силу. Щоб захистити себе, військовослужбовець здійснив постріли в землю. Ніхто не постраждав.

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