У мережі публікують кадри з нібито побиттям мобілізованих: омбудсмен почав перевірку

Відео нібито побиття мобілізованих у Тернополі зараз перевіряють. Його достовірність ще не встановлена.

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На кадрах - двоє чоловіків б'ють інших чоловіків у казармі / Фото: скріншот, командування Об'єднаних Сил ЗС України

У мережі опублікували кадри з побиттям чоловіків у формі ЗСУ. Автори ролика стверджують, що те, що відбувається, нібито стосується ТЦК Тернополя.

На відео видно, як двоє міцних статурою чоловіків у формі ЗСУ руками б'ють по голові двох інших, які схилилися біля ліжок. Ще щонайменше троє чоловіків, двоє - у цивільному, стоять осторонь і спостерігають.

Що слугувало причиною конфлікту - невідомо. Вдається розчути тільки окремі слова, наприклад "російська...", кинуті на адресу того, кого били. У мережі стверджують, що кулаками били мобілізованих. За відзнятими кадрами і контексту можна зробити припущення, що все відбувалося у приміщенні казарми.

відео дня

Мобілізованих побили у ТЦК Тернополя - дивіться відео:

Реакція влади

Наразі достовірність ролика не встановлена. Але на його публікацію вже відреагував мер міста. Сергій Надал звернувся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування, оскільки має інформацію, що їхні працівники "могли застосовувати силу до мобілізованих".

"Є інформація, що ваші "окремі" працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для "окремих" працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими", - написав він у Facebook.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, своєю чергою, почав перевірку оприлюдненої інформації.

"Так не повинно бути. За цим фактом приступаємо до перевірки для того, щоб встановити обставини порушення прав людини", - заявив Лубинець в Telegram.

Він закликав громадян повідомляти в офіс омбудсмена, якщо їм відомі факти порушення прав військових, резервістів і мобілізованих.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області у військовій частині офіцер побив військовослужбовця. Після бійки у військовій частині в лікарню було госпіталізовано військового з серйозними забоями голови.

Крім того, мережу шокувала історія, коли співробітники ТЦК намагалися змусити чоловіків "добровільно" пройти військово-лікарську комісію, щоб надалі їх мобілізувати. Чоловіки не погоджувалися на це, після чого їх силою тримали в приміщенні військкомату. Одного чоловіка утримували 10 днів, а іншого - 7.

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