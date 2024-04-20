Співробітник ТЦК почав стріляти: у Чернівецькій області стався конфлікт зі зброєю

У Чернівецькій області співробітник ТЦК і СП відкрив вогонь біля цивільних. Про це повідомляє пресслужба обласного ТЦК.
Як повідомляється, місцеві жителі здійснили масовий напад на працівників ТЦК і СП. Вони заблокували автівку, почали погрожувати співробітнику ТЦК і застосували до нього силу. Після цього чоловік почав застосовувати зброю.
"Військовослужбовець з метою захисту свого життя і здоров'я, здійснив постріли в землю, внаслідок чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції", - повідомили в ТЦК.відео дня
Наразі все ще з'ясовуються причини та обставини інциденту. У ТЦК нагадали про відповідальність за перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК і СП - від 5 до 8 років позбавлення волі.
Дивіться відео з конфліктом у Чернівецькій області за участю співробітника ТЦК і СП:
Раніше в Мережі опублікували кадри з нібито побиттям мобілізованих. Відео нібито побиття мобілізованих у Тернополі зараз перевіряють. Його достовірність ще не встановлено.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мережу шокувала історія, коли співробітники ТЦК намагалися змусити чоловіків "добровільно" пройти військово-лікарську комісію, щоб надалі їх мобілізувати. Чоловіки не погоджувалися на це, після чого їх силою тримали в приміщенні військкомату. Одного чоловіка утримували 10 днів, а іншого - 7.
ТЦК і СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, який веде військовий облік і здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК і СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
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