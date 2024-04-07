Скрутили і кинули в бус: ТЦК проводить перевірку через викрадення підлітка на півдні

Одеський обласний ТЦК і СП проводить службову перевірку щодо ситуації зі звинуваченням своїх співробітників.

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Підлітка з Приозерного забрали люди в балаклавах / Колаж: Главред, Фото: bessarabiainform, Facebook/CherkasyTCK

Після публікації ЗМІ про викрадення людьми у військовій формі 14-річного підлітка в селі Приозерне Одеської області, обласний ТЦК і СП почав службову перевірку.

Про це пише видання "Бессарабія Inform" з посиланням на начальницю соцзахисту населення місцевої селищної ради Оксану Терзі.

За її словами, 2 квітня в селі Приозерне Суворовської громади приблизно о 17.30 четверо чоловіків у військовій формі зеленого кольору з автоматами без розмов закинули чотирнадцятирічного хлопчика в білий бус і вивезли в бік села Красний Яр. У мікроавтобусі його били. Коли нападники дізналися вік підлітка, то висадили на трасі.

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"Коли військові затягли хлопчика до мікроавтобуса, почали прикладати дуло автомата до його скроні, потім - до чола, бо він чинив опір. А дитина займається спортом, тому в неї спрацювала реакція самооборони. Він почав викручуватися, а нападники його приборкали, завдаючи ударів по спині автоматом. Вони його побили і зв'язали руки пластмасовою стяжкою", - розповіла вона.

Чиновниця уточнила, що хлопець є сиротою. Ним, його братом-двійнятами та молодшою сестрою опікується бабуся. Брати-двійнята навчаються у восьмому класі школи села Приозерне.

Коли нападники запитали вік хлопця і той відповів, вони не повірили, цікавилися його паспортом. А коли зрозуміли, що везуть неповнолітнього, викинули його з буса. Наостанок порушники попередили хлопця, щоб він мовчав про цей випадок, бо вони знають, де живуть його рідні та він сам, ідеться в публікації.

Викрадачі висадили дитину при в'їзді в село Красний Яр. Звідти хлопчик пішки пройшов п'ять-сім кілометрів.

"Він був засмучений, його трясло всього. Дитина була в шоковому стані. Він три дні не їв, три ночі не спав. У нього піднялася температура і сильно боліла спина", - розповіла Терзі.

Соціальні працівники та психолог звернулися разом із бабусею потерпілого до Ізмаїльської окружної прокуратури. Сама Оксана Терзі сповістила про цей випадок представництво омбудсмена в Одесі.

"Після погрози про розголошення приїхали слідчі, експерти, які вирушили на місце події. Постраждала дитина пройшла медогляд, але синців не було, адже минуло три дні. У неї тільки залишилися сліди від стяжок", - розповіла Терзі. За її словами, підлітка також запросили на слідчий експеримент.

Що кажуть у місцевому ТЦК

Одеський обласний ТЦК і СП проводить службову перевірку щодо ситуації з обвинуваченням співробітників ТЦК і СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі.

"Усі обставини події ретельно вивчаються, командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, які діють у межах розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР (незаконне позбавлення волі або викрадення людини - ред.)", - додали в ТЦК.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Раніше в Мережі опублікували кадри з нібито побиттям мобілізованих. Відео нібито побиття мобілізованих у Тернополі зараз перевіряють. Його достовірність ще не встановлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мережу шокувала історія, коли співробітники ТЦК намагалися змусити чоловіків "добровільно" пройти військово-лікарську комісію, щоб надалі їх мобілізувати. Чоловіки не погоджувалися на це, після чого їх силою тримали в приміщенні військкомату. Одного чоловіка утримували 10 днів, а іншого - 7.

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