Скрутили вночі та відправили до ТЦК: у Львові скандал із затриманням волонтера

Кирилу Тарану не вручали повістки на місці затримання і він відмовився проходити ВЛК.

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Кирила Тарана затримали співробітники ТЦК / Колаж: Главред, Фото: Instagram/violetta_taran

Пізно ввечері, 15 березня, у Львові працівники ТЦК і СП силою затримали чоловіка призовного віку Кирила Тарана, який виявився волонтером.

У соцмережі Instagram львів'янка Віолетта Таран повідомила про затримання її чоловіка. За її словами, її чоловіка затримали посеред вулиці із застосуванням фізичної сили (запхали в бус), також звинуватила в тому, що працівники ТЦК начебто порвали йому куртку, розбили окуляри та телефон. Вона також опублікувала відео з камер спостереження, на якому видно, що працівники ТЦК силою запихають чоловіка в автомобіль.

Жінка каже, що її чоловікові не вручали повістки на місці затримання. Чоловік відмовився проходити ВЛК, бо не мав при собі медичних документів, які хотів би надати комісії.

відео дня

"Близько 04:00 16 березня був готовий наказ про мобілізацію мого чоловіка за підписом начальника Шевченківського РТЦК і СП - Романа Немишкала, якого в приміщенні не було, але наказ був ним підписаний і скріплений печаткою. На місце викликали поліцію та працівників ВСП, поки вони приїхали, на нього зробили наказ про мобілізацію, хоча він не пройшов ЛКК (не був у жодному кабінеті)", - написала Віолета Таран, додавши, що її чоловік перебуває в дорозі до військової частини в Рівному.

Жінка звинувачує працівників Шевченківського ТЦК та СП у тому, що вони розпочали діалог нецензурною лайкою та насильно утримують чоловіка в Шевченківському ТЦК та СП.

Реакція омбудсмена

"Обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника представниками ТЦК", - заявив омбудсмен із прав людини Дмитро Лубінець.

"На ситуацію миттєво відреагував мій представник у Львівській області Тарас Подвірний. Щойно стало відомо про інцидент, він прибув до Шевченківського РТЦК, щоб з'ясувати ситуацію на місці. Сюди ж приїхав і начальник РТЦК. Моєму Представнику надали безперешкодний доступ до документів щодо Кирила Тарана", - повідомив Лубінець.

Він також додав, що у цій справі відбулася нарада з обласною ТЦК, на якій вони спільно вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласна ТЦК ухвалюватиме рішення щодо Тарана.

"Водночас начальник Львівського обласного ТЦК і СП Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності", - додав омбудсмен.

Він наголосив, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування - це неприпустимо, і більше того, так не повинно бути в демократичному суспільстві.

"Звертаюся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян і проходження ними ВЛК", - сказав він.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Раніше в Мережі опублікували кадри з нібито побиттям мобілізованих. Відео нібито побиття мобілізованих у Тернополі зараз перевіряють. Його достовірність ще не встановлена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мережу шокувала історія, коли співробітники ТЦК намагалися змусити чоловіків "добровільно" пройти військово-лікарську комісію, щоб надалі їх мобілізувати. Чоловіки не погоджувалися на це, після чого їх силою тримали в приміщенні військкомату. Одного чоловіка утримували 10 днів, а іншого - 7.

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