Скрутили вночі та відправили до ТЦК: у Львові скандал із затриманням волонтера

Пізно ввечері, 15 березня, у Львові працівники ТЦК і СП силою затримали чоловіка призовного віку Кирила Тарана, який виявився волонтером.
У соцмережі Instagram львів'янка Віолетта Таран повідомила про затримання її чоловіка. За її словами, її чоловіка затримали посеред вулиці із застосуванням фізичної сили (запхали в бус), також звинуватила в тому, що працівники ТЦК начебто порвали йому куртку, розбили окуляри та телефон. Вона також опублікувала відео з камер спостереження, на якому видно, що працівники ТЦК силою запихають чоловіка в автомобіль.
Жінка каже, що її чоловікові не вручали повістки на місці затримання. Чоловік відмовився проходити ВЛК, бо не мав при собі медичних документів, які хотів би надати комісії.
"Близько 04:00 16 березня був готовий наказ про мобілізацію мого чоловіка за підписом начальника Шевченківського РТЦК і СП - Романа Немишкала, якого в приміщенні не було, але наказ був ним підписаний і скріплений печаткою. На місце викликали поліцію та працівників ВСП, поки вони приїхали, на нього зробили наказ про мобілізацію, хоча він не пройшов ЛКК (не був у жодному кабінеті)", - написала Віолета Таран, додавши, що її чоловік перебуває в дорозі до військової частини в Рівному.
Жінка звинувачує працівників Шевченківського ТЦК та СП у тому, що вони розпочали діалог нецензурною лайкою та насильно утримують чоловіка в Шевченківському ТЦК та СП.
Реакція омбудсмена
"Обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника представниками ТЦК", - заявив омбудсмен із прав людини Дмитро Лубінець.
"На ситуацію миттєво відреагував мій представник у Львівській області Тарас Подвірний. Щойно стало відомо про інцидент, він прибув до Шевченківського РТЦК, щоб з'ясувати ситуацію на місці. Сюди ж приїхав і начальник РТЦК. Моєму Представнику надали безперешкодний доступ до документів щодо Кирила Тарана", - повідомив Лубінець.
Він також додав, що у цій справі відбулася нарада з обласною ТЦК, на якій вони спільно вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласна ТЦК ухвалюватиме рішення щодо Тарана.
"Водночас начальник Львівського обласного ТЦК і СП Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності", - додав омбудсмен.
Він наголосив, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування - це неприпустимо, і більше того, так не повинно бути в демократичному суспільстві.
"Звертаюся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян і проходження ними ВЛК", - сказав він.
ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
Раніше в Мережі опублікували кадри з нібито побиттям мобілізованих. Відео нібито побиття мобілізованих у Тернополі зараз перевіряють. Його достовірність ще не встановлена.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мережу шокувала історія, коли співробітники ТЦК намагалися змусити чоловіків "добровільно" пройти військово-лікарську комісію, щоб надалі їх мобілізувати. Чоловіки не погоджувалися на це, після чого їх силою тримали в приміщенні військкомату. Одного чоловіка утримували 10 днів, а іншого - 7.
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