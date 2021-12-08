Залякував і облив сірчаною кислотою: на Хмельниччині батько розбещував 14-річну доньку

За скоєне чоловіка засудили до восьмирічного ув’язнення.
На Хмельниччині суд виніс вирок місцевому мешканцю, який розбещував свою неповнолітню доньку, шантажував її і скалічив обличчя дівчинки сірчаною кислотою.
За це чоловік тепер потрапить за ґрати на 8 років і 6 місяців, повідомляє Офіс генпрокурора України.
Чоловіка обвинувачували за двома статтями Кримінального кодексу України – за розбещення неповнолітньої доньки і завдання їй тяжких тілесних ушкоджень.
У суді було доведено, що батько розбещував доньку з 14-річного віку. Чоловік постійно тримав свою доньку у психологічній напрузі й надмірно контролював. Навіть коли дівчина навчалася у Хмельницькому, він шантажував її і змушував частіше приїжджати додому.
"Потерпіла перебувала у страху через систематичні смс-повідомлення, що надходили з невідомих телефонних номерів їй та членам родини. У них були картинки порнографічного характеру, зображення понівечених людей та звинувачення дівчини у нібито непристойній поведінці", – зазначають у прокуратурі.
читайте такожЗатягнув у покинутий будинок: під Вінницею п'яний кримінальник зґвалтував 12-річну дівчинкуАле на шантажі та погрозах справа не скінчилася – у серпні 2019 року чоловік смс-повідомленнями виманив 19-річну потерпілу в поле серед ночі, і там облив її сірчаною кислотою. Дівчина у нападнику впізнала свого батька. Тоді її госпіталізували до місцевої лікарні з понівеченим обличчям та опіками 6% тіла.
Раніше повідомлялося, що під Києвом педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку на очах у маленького брата. Жителя Київської області визнали винним і засудили до найсуворішого покарання.
Крім цього, під Дніпром викладач інтернату побив і зґвалтував 13-річну дівчинку. Про те, що трапилося, в поліцію повідомила бабуся дівчинки. Вона розповіла, що чоловік вдарив її неповнолітню внучку по обличчю, заклеїв рот липкою стрічкою, після чого зґвалтував.
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