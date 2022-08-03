Запорізька АЕС повністю вийшла з-під контролю МАГАТЕ: ситуація погіршується щодня

Ситуація на Запорізькій АЕС вийшли з-під контролю МАГАТЕ / Колаж фото Вікіпедія, УНІАН

Ситуація на Запорізькій АЕС, яку захопили російські окупанти, повністю вийшла з-під контролю та щодня стає серйознішою. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляє Sky News.

Не дивлячись на те, що АЕС контролює Росія, там перебуває український персонал, що призводить до конфліктів і "передбачуваного насильства". Він також додав, що на початку війни біля станції були здійснені обстріли.

"Всі принципи ядерної безпеки були порушені. На карту поставлено надзвичайно серйозну і небезпечну справу", - сказав Гроссі.

З персоналом АЕС МАГАТЕ має деякий "неоднорідний" контакт. Є побоювання, що станція не отримує всі необхідні деталі для безпечного функціонування, адже ланцюжок поставок обладнання та запчастин був перерваний.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Це вже не перший випадок, коли окупанти ставлять під загрозу не лише свої існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляти Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

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