Заходити до Криму треба не зволікаючи: Світан назвав сценарій щодо півострова

Збройним силам України потрібно буде знищити Кримський міст і" сухопутний коридор", щоб перерізати логістику окупантам РФ, вважає Роман Світан.

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ЗСУ до осені не можна йти на Ялту і Севастополь без бойової авіації Заходу - Світан / Колаж: Главред, фото: 72 ОМБр, скріншот YouTube

Армії України потрібно знищувати Кримський міст і розрубати "сухопутний коридор", щоб залишити окупантів агресора Росії без логістики на півдні. До Криму слід заходити не зволікаючи, щоб противник не встиг підготуватися до відповіді. Далі потрібно рухатися до Джанкою та Сімферополя. А от в гірську частину півострова потрібно йти тільки після того, як буде бойова авіація Заходу, щоб не допустити дуже великих втрат. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що українським військам потрібно розтрощити Кримський міст і розрубати "сухопутний коридор" окупантів, щоб позбавити їх логістики на півдні.

"Головним тут буде знищення Кримського моста. Це потрібно зробити одразу, щойно у нас з'явиться така можливість. Якщо прямо сьогодні в України є відповідна можливість, то його прямо сьогодні потрібно знищити. Адже саме через Кримський міст йде 30% військової амуніції, тобто кожен третій снаряд, який падає в Оріховому на голови наших солдатів, йде через цей міст. Знищення Кримського мосту і перерізання сухопутного коридору залишить Крим без армійського запасу. А от подальші події залежатимуть від того, скільки у нас буде виділено коштів на такий рух, які сили будуть у нас.", - зазначив Світан.

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За його словами, коли буде можливість, ЗСУ потрібно відразу заходити до Криму і рухатися до Джанкою і Сімферополю. Противник не повинен встигнути зреагувати і підготуватися до відповіді.

"Заходити до Криму потрібно одразу, а не підходити до перешийків і чогось чекати. Потрібно рухатися, не зволікаючи, щоб не дати противнику окопатися, підтягнути сили й засоби. Нам потрібно заходити до Криму і далі рухатися у напрямку до основних точок – до Джанкою і Сімферополя", - вважає експерт.

Також він додав, що на Севастополь і Ялту не можна йти без авіації. Просування можливо тільки до середини осені, коли повинні бути винищувачі західних зразків.

"А от у гірський Крим, на Севастополь і Ялту потрібно заходити тільки за наявності у нас літаків, це дуже важливо, тому що інакше будуть дуже великі втрати. На той час, коли ми будемо підходити до Сімферополю, буде вирішуватися питання про рух у гори, це буде десь середина осені, тобто літаки вже повинні будуть підійти.",-підкреслив Роман Світан.

Повернення Криму до України

Раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зробив прогноз, згідно з яким Росія не втримає Крим і Донбас. На думку аналітика, окупантам потрібна мільйонна армія, проте взяти її нізвідки. При цьому Кремлю нема чого протиставити допомозі, яку Україні надає Захід.

Російський політтехнолог і публіцист Марат Гельман зробив прогноз про те, що буде з Росією після деокупації Криму. На його думку, тоді відбудеться бунт та падіння режиму Путіна.

Президент США Джо Байден вважає, що повернення Криму буде недостатньо для завершення війни Росії проти України. Байден вважає, що потрібно буде вирішити ще безліч питань.

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