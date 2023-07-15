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Крим в обмін на перемовини: Подоляк назвав Росії жорстку умову України

Андрій Ганчук
15 липня 2023, 18:18 оновлено 15 липня, 18:26
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Без Криму не буде України, а коли агресор Росія віддасть півострів, то вона припинить своє існування в нинішньому вигляді, сказав Михайло Подоляк.
Михайло Подоляк, ВСУ
Україна готова говорити з Росією, якщо вона віддасть Крим - Подоляк / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, скріншот YouTube

Україна не буде вести з країною-окупантом Росією жодних перемовин, доки Москва не віддасть захоплений Крим. Вихід російських військ з окупованого півострова є умовою Києва для проведення діалогу. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що без повернення Криму в Україну не можна буде говорити про завершення війни.

За його словами, України без Криму не буде, але і Росія не залишиться такою, якою вона є зараз, після втрати окупованого півострова. Київ буде готовий до діалогу з Москвою тільки після виходу російських окупантів з Кримського півострова.

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"Україна буде просто знищена. Крим не український - України немає. Крим український - Росії немає. Все ж очевидно. Я маю на увазі, Росію принаймні в такому політичному вигляді як сьогодні. Це настільки очевидно, що досить дивно, що періодично виникають сьогодні теми, що може бути рішення яке-небудь інше. Так, Може рішення бути інше. Добровільно вони всі звідти пішли. Про це президент, до речі, сказав. Абсолютно чітко сказав: "Дивіться, хочете переговори? Так, будь ласка, вийшли з Криму і будуть переговори. Можете переговори вести про те, скільки вам потрібно годин дати, щоб вийшли з Криму без військової кампанії. Ви готові до цього?"- пояснив Подоляк позицію Києва.

Також він додав, що Росія поки що не готова до такого варіанту розвитку подій, і окупанти чекатимуть військових дій на Кримському півострові.

"Для того, щоб звідти так само негативно, швидко відступити", - підкреслив Михайло Подоляк.

Повернення Криму в Україну

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія не втримає Крим і Донбас. На його думку, окупантам для цього потрібна мільйонна армія, а у Москви немає можливостей, щоб її побудувати. По суті, Кремлю нема чого протиставити допомозі, яку Києву надає західний світ.

Політтехнолог Марат Гельман спрогнозував, що буде з Росією після деокупації Криму. На думку експерта, після повернення Криму в Україну на Росію чекає вересневий бунт, який призведе до повалення режиму Володимира Путіна.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пообіцяв звільнити Крим. За словами Залужного, армія України звільнить захоплений Кримський півострів незалежно від подальшої поведінки західних партнерів.

Інші новини:

Михайло Подоляк новини Криму війна Росії та України мирні переговори з Росією
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