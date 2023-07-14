УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Падіння режиму Путіна": експерт розкрив, що буде із Росією після деокупації Криму

Юлія Куришко
14 липня 2023, 15:10 оновлено 14 липня, 16:05
59
Деструктивні процеси у Росії почнуться тільки після ослаблення федерального центру.
'Падіння режиму Путіна': експерт розкрив, що буде із Росією після деокупації Криму
Гельман спрогнозував звільнення Криму Україною / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

В інтерв'ю Главреду російський політтехнолог, публіцист Марат Гельман зробив прогноз про звільнення Криму та чи повернення півострова в Україну призведе до падіння режиму Путіна.

Експерт розповів, що для початку має відбутися падіння режиму в країні-агресорці Росії.

"У Росії склалася негативна економічна ситуація і все це навантаження з федерального центру перерозподілено на регіони. Губернаторам стало важко. І хто б не прийшов у Кремль, він буде слабкішим за Путіна. Припустимо, відбувається наступне: центральна влада без Путіна ослаблена, нема чого боятися. Можна зібрати свій умовний Курултай, відокремитися і вийти з-під санкцій. Наприклад, на нафту у Казані, яка зараз під санкціями, будуть вибудовуватися черги", - зазначив Гельман.

Він додав, що деструктивні процеси у Росії почнуться тільки після ослаблення федерального центру.

"Шанси на федералізацію або конфедералізацію, про що говорять Михайло Ходорковський або Олексій Навальний, невисокі. У момент кризи при владі будуть люди з іншим світоглядом - вони спробують утримати панування Москви, але їм не вдасться це зробити", - розповів політолог.

Він підсумував, що рано чи пізно все у Росії розвалиться, проте говорити про це швидше передчасно.

"Однак після того як Кремль втратить сили, процес звільнення регіонів від влади Москви стане незворотнім. Події матимуть позитивний характер", - додав Гельман.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман розповів, коли буде бунт в Росії проти Путіна:

Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Повернення Криму до України

Нагадаємо, що втрата Криму стане ударом для Путіна. Володимир Путін нічого не зможе зробити в разі поразки у Криму, проте все одно продовжить воювати, вважає колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

Світан сказав, чому Росія не втримає Крим і Донбас. Росія може запропонувати щось дипломатичне, політичне або договорнякове, але військовим шляхом вона вже не зможе втримати окуповані території.

У Кремлі чекають і бояться наступу ЗСУ до Криму. У Росії зараз набагато більше вірять у захід ЗСУ до Криму, ніж, наприклад, у Вашингтоні, вважає Пономарьов.

Більше цікавих новин:

війна в Україні Марат Гельман новини Криму деокупація Криму
Реклама

Головне за день

"Були б щасливі, якби він не приїхав": в ПАР заговорили про арешт Путіна

"Були б щасливі, якби він не приїхав": в ПАР заговорили про арешт Путіна

16:39 Світ
В Україні перерахували пенсії: чи збільшать українцям виплати по інвалідності

В Україні перерахували пенсії: чи збільшать українцям виплати по інвалідності

15:57 Україна
ВСУ наступають дуже добре, все повільно через відмову Заходу дати F-16 - Ходжес

ВСУ наступають дуже добре, все повільно через відмову Заходу дати F-16 - Ходжес

14:49 Світ
Всі головні новини

Останні новини

16:39

"Були б щасливі, якби він не приїхав": в ПАР заговорили про арешт Путіна

16:25

Пальчики оближеш: як смачно посмажити цвітну капусту – дивовижні трюки

16:09

Путін хоче захопити нові території: Шольц назвав наступну мету РФ

15:57

В Україні перерахували пенсії: чи збільшать українцям виплати по інвалідності

15:43

Названо 5 чоловічих імен з сильною енергетикою: успішні і відповідальні чоловіки

Заморозки війни не буде, до кінця року ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року – СвітанЗаморозки війни не буде, до кінця року ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року – Світан
15:23

Україна близька до великого успіху: у розвідці Естонії дали несподіваний прогноз

15:18

Кращий засіб від чорної цвілі: експерт розповів, як позбутися від дефекта

15:10

"Падіння режиму Путіна": експерт розкрив, що буде із Росією після деокупації КримуВідео

15:07

"Вся надія на Путіна": політолог сказав, яка слабкість диктатора розпалить бунтВідео

Реклама
14:49

ВСУ наступають дуже добре, все повільно через відмову Заходу дати F-16 - Ходжес

14:25

Слава Дьомін показав, як проводить час з колишньою

14:04

Неприємні подробиці: стало відомо, від чого померла дочка Елвіса Преслі

13:44

У розвідці дізналися нові плани ворога: Зеленський провів важливе засідання

13:36

"Жест доброї волі" у 3 регіонах: Світан сказав, звідки ЗСУ виб'ють війська РФ

13:29

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 липня: Льву - баланс, Діві - підвищення

13:05

На 1,7 км: захисники України рвонули вперед на Мелітопольському напрямку

13:03

Екс-депутат Світлана Заліщук вперше стала мамою

12:57

За аналогією з Моссадом: Буданов підтвердив ліквідацію ворогів України за кордоном

12:44

1+1 media стала генеральним медіапартнером першого всеукраїнського форуму Social Camp Odesa

12:37

Головоломка, від якої збожеволіють генії: треба знайти черепаху за 5 секунд

Реклама
12:28

Кацуба: До вторгнення Україна втрачала 100 млн на день через неефективність енергетики

12:14

В Україні змінили дату Різдва і ще двох свят: Рада прийняла рішення

12:06

Гороскоп на завтра 15 липня 2023: Тельцю – романтика, Льву - зустріч друзів

12:00

Втрата Криму призведе до падіння режиму Путіна, бунт буде у вересні – ГельманЕксклюзив

11:34

Касетні бомби допоможуть ЗСУ пробити оборону РФ: Пентагон розкрив деталі поставок

11:34

"Знаємо, що там відбувається": Буданов розповів про джерела ГУР поруч з Путіним

11:33

"У РФ немає стільки часу": Світан сказав, чому Росія не втримає Крим і Донбас

10:35

"ПВК "Вагнера" не існує": Путін вперше прокоментував зустріч з вагнерівцями

10:31

"Україна втратила суверенітет": Орбан зганьбився новою скандальною заявою

10:13

ЗСУ - про касетні боєприпаси: нехай Росія знає, що за все приходить розплата

09:41

Окупанти вночі запустили кілька хвиль "Шахедів" і намагалися обманути ППО – ЗСУФото

09:39

Потужний удар ЗСУ на Донбасі: окупантів вибили з позицій під Бахмутом

08:54

Про коротку пам'ять бритнаців та невивчені урокиПогляд

08:52

ЗСУ наступають на півдні: Бердянськ та Мелітополь - більше не тил окупантів РФ

08:26

У Кривому Розі влучання: окупанти вдарили по комунальному підприємствуФото

08:00

Байден виніс Путіну вердикт: програв Україні, яка вступить до НАТО

07:45

Сто осіб з ножами: під Москвою сталася масова смертельна бійка у військовій частиніВідео

07:05

Оптична ілюзія не для слабкодухих: потрібно знайти свисток на картинці за 15 секунд

06:41

РФ в грозу атакувала Україну: на Одещині та у Кривому Розі пролунали вибухи

06:30

Чому в українській мові немає слів "копчик", "бедро", "ягодиця": пояснення АвраменкаВідео

Реклама
06:20

Немає зараз в Росії громадянського суспільстваПогляд

05:30

Що краще пити - зелений чай або каву: корисні властивості і незвичайні рецепти

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 14 липня

03:20

Куса спрогнозував, скільки ще Захід готовий підтримувати Україну у війні з РФ

02:50

"Саміт цього не вирішує": Куса розповів, чому затягуються поставки зброї в Україну

02:25

"Я була в розпачі": Олена Кравець розповіла, як сильно її змінила війна

02:00

"Є момент, який від нас не залежить": Куса оцінив шанси України на вступ до НАТО

01:30

Як швидко і смачно засолити помідори: секретна добавка гарантує результат

00:15

"Це не його справжня позиція": Данілов відреагував на заяву Воллеса щодо вдячності

13 липня, четвер
23:40

Тимур та Інна Мірошниченко відверто розповіли про діагнози прийомного сина

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти