'Падіння режиму Путіна': експерт розкрив, що буде із Росією після деокупації Криму

Деструктивні процеси у Росії почнуться тільки після ослаблення федерального центру.

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Гельман спрогнозував звільнення Криму Україною / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

В інтерв'ю Главреду російський політтехнолог, публіцист Марат Гельман зробив прогноз про звільнення Криму та чи повернення півострова в Україну призведе до падіння режиму Путіна.

Експерт розповів, що для початку має відбутися падіння режиму в країні-агресорці Росії.

"У Росії склалася негативна економічна ситуація і все це навантаження з федерального центру перерозподілено на регіони. Губернаторам стало важко. І хто б не прийшов у Кремль, він буде слабкішим за Путіна. Припустимо, відбувається наступне: центральна влада без Путіна ослаблена, нема чого боятися. Можна зібрати свій умовний Курултай, відокремитися і вийти з-під санкцій. Наприклад, на нафту у Казані, яка зараз під санкціями, будуть вибудовуватися черги", - зазначив Гельман.

Він додав, що деструктивні процеси у Росії почнуться тільки після ослаблення федерального центру.

"Шанси на федералізацію або конфедералізацію, про що говорять Михайло Ходорковський або Олексій Навальний, невисокі. У момент кризи при владі будуть люди з іншим світоглядом - вони спробують утримати панування Москви, але їм не вдасться це зробити", - розповів політолог.

Він підсумував, що рано чи пізно все у Росії розвалиться, проте говорити про це швидше передчасно.

"Однак після того як Кремль втратить сили, процес звільнення регіонів від влади Москви стане незворотнім. Події матимуть позитивний характер", - додав Гельман.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман розповів, коли буде бунт в Росії проти Путіна:

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Повернення Криму до України

Нагадаємо, що втрата Криму стане ударом для Путіна. Володимир Путін нічого не зможе зробити в разі поразки у Криму, проте все одно продовжить воювати, вважає колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

Світан сказав, чому Росія не втримає Крим і Донбас. Росія може запропонувати щось дипломатичне, політичне або договорнякове, але військовим шляхом вона вже не зможе втримати окуповані території.

У Кремлі чекають і бояться наступу ЗСУ до Криму. У Росії зараз набагато більше вірять у захід ЗСУ до Криму, ніж, наприклад, у Вашингтоні, вважає Пономарьов.

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