"У РФ немає стільки часу": Світан сказав, чому Росія не втримає Крим і Донбас

Росія може запропонувати щось дипломатичне, політичне або договорнякове, але військовим шляхом вона вже не зможе втримати окуповані території.

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Світан сказав, чому Росія не втримає Крим і Донбас/ колаж: Главред, фото: скрін, 14 ОМБр Романа Великого

Країна-агресорка Росія не зможе втримати окупований Крим та захоплені території Донецької і Луганської областей. Для цього їй потрібна мільйонна армія, а щоб таку армію підготувати, потрібно буде не менше, ніж кілька років.

У РФ немає стільки часу. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Виходячи з тих сил і засобів, які є у Росії та, ймовірно, будуть у найближчі кілька років, вона не зможе утримати Донбас і Крим, про сухопутний коридор до півострова взагалі мовчу, тому що це зробити нереально. Щоб утримати Донбас і Крим, Росії потрібна приблизно мільйонна армія, але такої у неї немає, а на підготовку знадобиться кілька років, плюс її потрібно оснастити. Це нереально, у Росії немає стільки часу", – пояснив Світан.

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Він наголосив, що не бачить військового механізму, який би дозволив росіянам утримати і Крим, і Донбас.

"Росії нема чого протиставити тій допомозі, яку Україні надають США, і тій парадигмі про необхідність звільнення України та її повернення до кордонів 1991 року, яка склалася. Вона може запропонувати щось дипломатичне, політичне або договорнякове – яке завгодно, але тільки не військове", – підсумував Світан.

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

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Нагадаємо, представник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий зазначив, що завдяки касетним боєприпасам, які нададуть країни-партнери, Україна зможе дати окупантам агресора Росії гідну відповідь на полі бою. Череватий наголосив: "нехай Росія знає, що за все приходить розплата".

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