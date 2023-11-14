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Навіщо окупанти заговорили про "жест доброї волі" на Херсонщині: в ISW назвали версії

Анна Ярославська
14 листопада 2023, 07:20
Загарбники могли спробувати змусити бійців ЗСУ недооцінити наявну російську живу силу на лівому березі Херсонської області.
Херсонська область, Антонівський міст
Події на Херсонщині залишаються дуже болючими в інформаційному просторі РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У понеділок, 13 листопада, кремлівські пропагандистські ЗМІ, посилаючись на Міністерство оборони РФ, повідомили, що російські військові на Херсонщині перейдуть "на більш вигідні позиції". Однак майже одразу цю інформацію спростували, назвавши її "помилковою". Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що військове командування РФ могло наказати державним росЗМІ оприлюднити, а потім відкликати повідомлення про перегрупування військ на окупованій території Херсонської області в рамках інформаційної операції.

Як пишуть експерти ISW у своєму звіті, ці дії можуть бути спрямовані на те, щоб змусити бійців ЗСУ недооцінити наявну російську живу силу на лівому березі Херсонщини.

Водночас це може вказувати і на реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування, які просто передчасно вийшли в інформаційний простір.

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Згідно з іншою гіпотезою, зовнішнє джерело під виглядом Міністерства оборони РФ передало росЗМІ інформацію про "перегрупування" загарбницьких військ на лівому березі Херсонської області.

Аналітики ISW підкреслили: незалежно від причин і обставин повідомлень ТАСС і РІА "Новости", реакція на них свідчить про те, що події на Херсонщині залишаються дуже болючими в інформаційному просторі РФ. Зокрема російський медіа-простір досі не згуртувався навколо єдиної риторики про те, що відбувається на східному березі Дніпра.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини та "жест доброї волі"

12 листопада Американський інститут вивчення війни повідомив про те, що ЗСУ здійснили атаки на лівому березі Дніпра на Херсонщині - повільний наступ викликає паніку у російських військових.

Також повідомлялося, що українські військові щонайменше у двох районах перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка (53 км на північний схід від міста Херсона).

13 листопада російські пропагандисти заявили про те, що окупанти нібито тікають з Херсонської області. Однак насправді це брехня. Про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, такі вкиди теж є елементом ведення бойових дій.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що окупантам РФ вигідно ухвалити рішення про відведення військ від лівого берега Дніпра у Херсонській області. Це було б виправданим з військової точки зору.

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