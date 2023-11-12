ЗСУ відбивають лівий берег Херсонщини: росіяни у паніці - ISW

Також російські мілблогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми.

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ЗСУ наступають на Херсонщині / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap.live

Американський Інститут вивчення війни повідомив про те, що ЗСУ здійснили атаки на лівому березі Дніпра на Херсонщині - повільний наступ викликає паніку у російських військових.

Як повідомили в ISW, що російські джерела продовжують обговорювати українські операції на лівому березі Херсонської області 11 листопада. Відомо, що російські мілблогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро) та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона).

Наступ ЗСУ на Херсонщині / скріншот: deepstatemap.live

ЗСУ також мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро), де тривають бої.

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Відомий мілблогер, пов'язаний із Кремлем, поскаржився, що недоліки російської РЕБ, систем протиповітряної оборони та використання безпілотників ускладнюють здатність Росії знищити українське угруповання на східному березі.

До речі, у своєму звіті за 2 листопада аналітики повідомили, що Сили оборони змогли утримати свої позиції на лівому березі Дніпра навпроти Херсона - і навіть намагаються рухатися вперед.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ потужно просунулись в Запорізькій області. Захисники під час контрнаступу змогли зрізати виступ росіян поблизу Вербового. До того ж їм вдалося отримати частковий успіх і біля Новопрокопівки.

ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка на Херсонщині. Сили оборони встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського мосту.

У ЗСУ відповіли на чутки про "рух" українських сил на лівому березі Дніпра. В ОК "Південь" ситуацію на лівобережжі коментують стримано - щоб не нашкодити військовим і місцевим мешканцям.

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