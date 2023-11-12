УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ відбивають лівий берег Херсонщини: росіяни у паніці - ISW

Юлія Закрепа
12 листопада 2023, 08:57
Також російські мілблогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми.
ЗСУ відбивають лівий берег Херсонщини: росіяни у паніці - ISW
ЗСУ наступають на Херсонщині / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap.live

Американський Інститут вивчення війни повідомив про те, що ЗСУ здійснили атаки на лівому березі Дніпра на Херсонщині - повільний наступ викликає паніку у російських військових.

Як повідомили в ISW, що російські джерела продовжують обговорювати українські операції на лівому березі Херсонської області 11 листопада. Відомо, що російські мілблогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро) та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона).

ЗСУ відбивають лівий берег Херсонщини: росіяни у паніці - ISW
Наступ ЗСУ на Херсонщині / скріншот: deepstatemap.live

ЗСУ також мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро), де тривають бої.

відео дня

Відомий мілблогер, пов'язаний із Кремлем, поскаржився, що недоліки російської РЕБ, систем протиповітряної оборони та використання безпілотників ускладнюють здатність Росії знищити українське угруповання на східному березі.

До речі, у своєму звіті за 2 листопада аналітики повідомили, що Сили оборони змогли утримати свої позиції на лівому березі Дніпра навпроти Херсона - і навіть намагаються рухатися вперед.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ потужно просунулись в Запорізькій області. Захисники під час контрнаступу змогли зрізати виступ росіян поблизу Вербового. До того ж їм вдалося отримати частковий успіх і біля Новопрокопівки.

ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка на Херсонщині. Сили оборони встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського мосту.

У ЗСУ відповіли на чутки про "рух" українських сил на лівому березі Дніпра. В ОК "Південь" ситуацію на лівобережжі коментують стримано - щоб не нашкодити військовим і місцевим мешканцям.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Херсонська область контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"2 умови змінять ситуацію на фронті": полковник ЗСУ назвав основні потреби України

"2 умови змінять ситуацію на фронті": полковник ЗСУ назвав основні потреби України

10:23 Україна
У Херсоні прогриміла серія вибухів: є влучання

У Херсоні прогриміла серія вибухів: є влучання

09:01 Україна
ЗСУ відбивають лівий берег Херсонщини: росіяни у паніці - ISW

ЗСУ відбивають лівий берег Херсонщини: росіяни у паніці - ISW

08:57 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:48

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 листопада: Риби - проявіть почуття, Тельці будуть на висоті

10:25

Суперсирний пиріг, що збирає компліменти: готуємо справжню болгарську пишну баницю

10:23

"2 умови змінять ситуацію на фронті": полковник ЗСУ назвав основні потреби України

10:23

Майкл Накі. Тотальна ганьба Чорноморського флотуВідеоблоги

09:59

На Бєлгородщині "бавовна": росіяни заявили про чергову атаку безпілотника

Україна стоїть перед "відкритими обіймами" і вступить до ЄС після 2027 року - ГорбачУкраїна стоїть перед "відкритими обіймами" і вступить до ЄС після 2027 року - Горбач
09:48

Лобовий сценарій контрнаступу ЗСУ не був безальтернативнимПогляд

09:32

Буде гострим, як бритва: простий лайфхак з сіллю допоможе заточити ніж

09:22

Яке свято завтра 13 листопада: день у світовій та українській історії, церкві

09:01

У Херсоні прогриміла серія вибухів: є влучанняФото

Реклама
08:57

ЗСУ відбивають лівий берег Херсонщини: росіяни у паніці - ISW

08:30

РФ вночі вдарила ракетами по Україні: перші деталі

07:46

Потужний вибух на залізниці в РФ могло влаштувати ГУР: в ISW відкрили подробиці

06:40

Чому окупанти не переходять у режим масових ударів по УкраїніПогляд

05:30

Накривають вогнем і штурмують: окупанти перейшли в наступ під Бахмутом

04:00

Швидко розряджається телефон Xiaomi: хакер розкрив хитрий фокус моментальної зарядки

03:05

Експерт пояснив, чому різко змінилося ставлення "республіканців" до України

01:37

Перемога Трампа на виборах може призвести до війни США та Китаю - аналітик

00:12

Ворог націлився на одне місто і це не Авдіївка: ЗСУ розповіли про плани РФ до кінця року

11 листопада, субота
23:04

"Командування виведе війська": майор спрогнозував, що буде після "втрати" Авдіївки

22:45

Колишня дружина столичного мера Кличка похвалилася фігурою в купальнику

Реклама
22:22

Популярна бразильська модель і інфлюенсер померла в 29 років від естетичної процедури

21:59

ЗСУ "дістануть окупанта": Зеленський пообіцяв відповідь за удари РФ по Херсонщині

21:26

Росіяни "летять" на шаленій швидкості: у Мелітополі пролунав жорсткий вибух

20:51

Бійці ДПСУ дійшли до кордону з РФ і підняли прапор України в Тополях на ХарківщиніВідео

20:35

Молодик 13 листопада: 3 знаки зодіаку здивуються змінам у своєму житті

19:51

Несподіваний наступник Путіна: ексспівробітник КДБ розповів про гризню в Кремлі

19:42

Лікарка розкрила секрет: що допоможе зняти набряки обличчя - результати вразять жінок

19:32

Син співачки Алсу вперше потрапив на відеоВідео

19:31

Мороз, сніг та ожеледиця: в Україну увірвався дуже сильний шторм

19:25

"Дякую, що без вінка": ведучому "Хто зверху" у лікарню надіслали незвичний подарунок

19:11

Що зробити 12 листопада, щоб стати здоровим: прикмети і важливі заборони

19:11

Не по днях, а по годинах: на АЗС України рекордно зростають ціни на автогаз

19:10

Чому ця зима може виявитися складнішою, ніж попередняПогляд

18:59

РФ б'є по Україні ракетами, дронами та артою: в ОП назвали, куди цілиться ворогВідео

18:01

Обсяги допомоги від США скоротяться: Білий дім звернувся до ЄС за допомогою

17:58

"Повинні співчувати російським хлопцям": Маск видав маячню щодо переговорів з РФ

17:49

Чому чоловіки стають на коліно, коли роблять пропозицію: відповідь вас здивує

17:44

Окупанти атакували Херсон у річницю визволення: є постраждалі

16:50

У Криму знищено десантні катери РФ: в розвідці розкрили подробиці

16:47

"Кожен обирає шлях": зірка "Будиночка на щастя" відверто розповіла про "мовчунку" Безрук

Реклама
16:41

Студенти в Україні можуть повернути частину грошей за "контракт": інструкція

16:22

"Я виступаю за Фаріон": Арестович об'єднався зі скандальним мовознавцем

16:17

"Купка недоособистостей, заздрісників і наклепників": Пугачова висміяла своїх хейтерів в Росії

15:44

Звільняють Херсонщину: відкрито збір на пікап для захисників з ДніпропетровщиниФото

15:35

У Міненерго розповіли про наслідки обстрілів: де зникло світло

15:27

ЗСУ "пошматували" піхоту і техніку РФ: у ворога колосальні втрати під Авдіївкою

14:59

Чи може корупція завадити Україні вступити до ЄС: думка посла Союзу

14:59

Замшеве взуття буде як нове: 6 лайфхаків, які допоможуть позбутися плям і потертостей

14:56

Потрібно знайти літери В і Р за 10 секунд: чудовий спосіб перевірити свою уважність

14:51

Чи можна створити вічний двигун: відомості про цей пристрій уб'ють наповал

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти