Окупанти "зібралися тікати" на Херсонщині, і раптом "передумали": у РФ переполох

Пропагандисти з посиланням на міноборони РФ повідомили, що російські війська на Херсонщині перейдуть "на вигідніші позиції", але одразу все спростували.

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Окупанти "зібралися тікати" на Херсонщині, і раптом "передумали"/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін, УНІАН

Військово-політичне керівництво країни-агресорки Росії заявило, що російська окупаційна армія передислокується на окупованій частині Херсонської області, щоб зайняти "вигідніші позиції". Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на російське міноборони.

У заяві йшлося про те, що переміститися збирається угруповання "Дніпро", яке дислокується на лівобережжі. Згідно з повідомленням загарбників, планувалося перекидати війська на "вигідніші позиції" на схід від Дніпра.

Зазначалося, що командування угруповання "Дніпро" російського окупаційного війська вирішило перекинути війська на інші позиції після того, як оцінило ситуацію. При цьому пропагандисти у повідомленні зазначали, що після так званого перегрупування частина російських військ буде задіяна для наступу на інших ділянках фронту.

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Проте незадовго після того, як була поширена така гучна заява, відповідне повідомлення зникло з сайту міноборони РФ, а російські пропагандистські ЗМІ почали швидко видаляти цю інформацію зі своїх ресурсів. Частина сайтів опублікувала повідомлення, що заява про передислокування російських військ на Херсонщині була опублікована "помилково".

У РФ повідомили про передислокацію військ, а потім "передумали"/ скрін

У РФ повідомили про передислокацію військ, а потім "передумали"/ скрін

Після цього у міноборони РФ у відповідь на запитання російських пропагандистських ЗМІ заявили, що розсилання повідомлення про перегрупування російських військ нібито "було провокацією".

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що біля Авдіївки 40 тисяч росіян влаштували пекло на фронті. В районі Авдіївки Росія зібрала навколо 40 тисяч своїх військовослужбовців, включаючи офіцерів, рядових, мобілізованих осіб, колишніх найманців з ПВК "Вагнер" та бійців підрозділів "Шторм-z". Ситуація на цьому напрямку вкрай напружена та серйозна.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ посилюють атаки проти важливих об'єктів на окупованих територіях та в РФ. Українські війська проводять ударну кампанію, спрямовану на окупований Крим, з літа 2023 року.

Нагадаємо, ЗСУ знищили рідкісну російську систему "Свет-КУ". Це вже третій підтверджений випадок втрати росіянами досить рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ".

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