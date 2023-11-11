Окупанти атакували Херсон у річницю визволення: є постраждалі

Російські терористи завдали ударів по Херсону в знаковий день визволення від окупації.

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Окупанти атакували Херсон у річницю визволення / колаж: Главред. фото: УНІАН

Сьогодні, 11 листопада, в річницю визволення Херсона від окупації російськими військами, терористи завдали ударів по місту. Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Згідно з повідомленням військової адміністрації, близько 15:20 російські війська вдарили по центральній частині міста. Ворожий снаряд влучив у житловий багатоквартирний будинок.

Під час обстрілу постраждали дві жінки - 29-ти та 53-х років. Дівчина отримала поранення голови, шиї, і ніг середнього ступеня тяжкості. Її госпіталізували до лікарні. 53-річна жінка направлена на амбулаторне лікування з травмою ноги і контузією. Їй надали медичну допомогу.

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Окупанти в річницю визволення обстріляли Херсон / скріншот Телеграм Херсонська ОВА

Також, за добу 10 листопада російські окупанти 121 раз обстріляли Херсонську область з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Вранці 11 листопада в Київській області зенітно-ракетний комплекс Patriot збив російську балістичну ракету. Про це повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук. За його словами, зараз з'ясовують тип ракети, яку окупанти випустили в бік столиці України.

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