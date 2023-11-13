Росіяни тікають з півдня чи ні: у ЗСУ розказали подробиці щодо боїв на Херсонщині

Українські військові роблять все, щоб вибити окупантів з позицій, які дозволяють обстрілювати правий берег Херсонщини.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-tikayut-z-pivdnya-chi-ni-u-zsu-rozkazali-podrobici-shchodo-bojiv-na-hersonshchini-10516525.html Посилання скопійоване

У ЗСУ розказали, чи тікають окупанти з Херсонщини / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські пропагандисти заявляють про те, що окупанти нібито тікають з Херсонської області. Однак насправді це брехня. Про це в ефірі телемарафону заявила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що такі вкиди теж є елементом ведення бойових дій.

"Ворог заміряє нашу стійкість, готовність протидіяти і готовність зреагувати на те, як він поводиться. Ми не дозволяємо їм диктувати свої умови, продовжуємо діяти за власним планом", - каже Гуменюк. відео дня

Вона додала, що українські військові ведуть бої у різний спосіб. Захисники вибивають ворога з позицій, які дозволяють їм обстрілювати правий берег Херсонщини. До того ж ЗСУ знищують авіацію окупантів. Українські бійці здійснюють й інші бойові дії, які серйозно підвищують нервовість окупантів та підвищують морально-психологічний розлад.

"Такий стан російського війська нас задовольняє", - додала Гуменюк.

Ситуація на південному фронті

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про те, що ЗСУ потужно просунулися в Запорізькій області і змогли зрізати цілий виступ ворога. Українські військові просунулися поблизу Вербового. Водночас українські десантники ведуть важкі бої біля Роботиного та Новопрокопівки.

У Силах оборони розповіли про втрати ворога на півдні після того, як українські військові знищили купу окупантів. На південному напрямку Збройні Сили України попри все продовжують виконання бойових завдань.

Начальник пресслужби Генштабу Владислав Селезньов заявив, що ЗСУ можуть готувати потужний штурм на півдні. Перший плацдарм знаходиться в районі Дач і Антонівського мосту недалеко від окупованих Олешок; другий - в районі залізничного мосту в напрямку сіл Піщанівка і Пойма; третій - на групі островів від Козацьких Таборів до Кринок.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.