"Заритися нереально": чому окупанти РФ тікають з лівого берега Дніпра — Світан

Росіянам було б логічно давно переміститися на третю лінію оборони, впевнений Роман Світан.

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Роман Світан назвав причину ймовірного відведення військ РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, соцмережі

Окупантам РФ вигідно прийняти рішення про відведення військ від лівого берега Дніпра в Херсонської області. Це було б виправданим з військової точки зору, заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

"Росіянам було б логічно давно переміститися на третю лінію оборони. Її відрили ще до вибуху на Каховській ГЕС, розуміючи, де закінчуватиметься вода після нього. Це основна лінія, де вони могли б закріпитися і втратити набагато менше солдатів, ніж зараз. Перші дві лінії були змиті водою після вибуху Каховської ГЕС, а третя встояла", - підкреслив він у коментарі The Insider.

Експерт говорить про те, що в Придніпровській зоні по східному берегу Херсонської області, де знаходяться росіяни, практично неможливо рити окопи після скидання води з Каховського водосховища.

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"Після другого багнета лопатою вже починається вода, там заритися нереально. Десь в 15 км на схід йде підвищення ландшафту, тут можна заритися і проводити серйозні заходи для оборони, зводити фортифікаційні споруди. З військової точки зору з цього і треба було починати — відразу розташовуватися там і посилювати цю лінію оборони", - уточнив він.

За словами співрозмовника, найімовірніше, в РФ порахували, що відхід на третю лінію оборони зробить якийсь негативний пропагандистський ефект, і тому змусили росіян битися на цьому неукріпленому лівому березі.

"Нам зручно працювати по ним з високого західного берега артилерією, в той час як ЗС РФ там ніде заритися. У режимі активної оборони під артилерійським вогнем довго не протягнеш. Так що якщо росіяни приймуть рішення відходити на третю лінію оборони, то це буде правильним військовим рішенням, а якщо ні, якщо вони залишаться ближче до берега Дніпра, то вони продовжать гинути. Як подавати це рішення - вже вирішувати політикам, а не військовим", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти "зібралися тікати" на Херсонщині, і раптом "передумали". Пропагандисти з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські війська на Херсонщині перейдуть "на більш вигідні позиції", але відразу все спростували.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ розповіли подробиці боїв на Херсонщині. Українські військові роблять все, щоб вибити окупантів з позицій, які дозволяють обстрілювати правий берег Херсонщини.

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