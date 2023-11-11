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РФ ніколи не приходить "назавжди": Зеленський привітав зі звільненням Херсона

Анна Ярославська
11 листопада 2023, 13:38
Весь південь України минулого року переконався, що Росія ніколи не приходить "назавжди", скільки б разів вона це повторювала, сказав глава держави.
Володимир Зеленський, звільнення Херсона
Володимир Зеленський привітав українців зі звільненням Херсона / Колаж: Главред, фото: ОП, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський привітав Херсон та його мешканців з днем визволення міста від російських загарбників.

"Сьогодні - перша річниця визволення Херсона від російської окупації. Місто-герой. Місто-символ. Місто-надія. Місто наших людей, які не підкорилися ворожій силі та надихали своїм опором всіх нас і весь світ. Це наші синьо-жовті прапори, які знову і знову доводили на херсонських вулицях і в багатьох будинках і квартирах, що Україна - єдина. Вся - від північного кордону до нашого моря", - заявив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Глава держави додав, що попри регулярні російські наративи, рік тому південь України переконався в тому, що Росія ніколи не приходить "назавжди".

відео дня

Зеленський додав, що за допомогою обстрілів Росія мститься за свободу Херсону та іншим звільненим населеним пунктам. Лише з учорашнього вечора до сьогоднішнього ранку терористи застосували майже сорок дронів і ракет.

"Ніхто з нас не повинен нехтувати тим, що за ворог проти нас. Україна знає, що ворог не слабкий, ненажерливий. Але Україна вміє його долати! Як і минулого року, Росія прагне знищити нашу країну, наше життя. Як і минулого року, ми маємо знищувати окупанта. Україна це робить", - додав Зеленський.

Дивіться відео - Президент Зеленський привітав українців зі звільненням Херсона:

Відеозвернення Зеленського до Дня визволення Херсона
Відеозвернення Зеленського до Дня визволення Херсона / скріншот

Звільнення Херсона

Херсон був окупований 2 березня 2022 року. У червні 2022 року ЗСУ пішли в контрнаступ і відкинули окупантів з першої лінії оборони Херсона.

Росія оголосила на окупованих територіях референдум про "приєднання областей до складу РФ".

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона.

Командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що восени минулого року російські окупанти ухвалили рішення втекти з Херсона і правого берега Дніпра, оскільки боялися оточення міста.

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