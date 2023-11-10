ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка на Херсонщині - ISW

Сили оборони станом на 9 листопада встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми та від Олешок.

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В українських військових є успіхи на лівому березі Херсонської області / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Українські військові щонайменше у двох районах перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка (53 км на північний схід від Херсона). Про це пишуть у свіжому звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця.

Зазначається також, що Сили оборони станом на 9 листопада встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського мосту на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона та 4 км від р. Дніпро).

Крім цього, 9 листопада російські військові блогери заявили, що українські війська встановили контроль над новими позиціями в Кринках (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро) і вели штурм російських позицій на південь і північний захід від населеного пункту.

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Російський військовий блогер стверджував, що є інформація про те, що українські сили просунулися до лісових масивів на південь від Кринок.

Інші військові блогери стверджували, що українські війська також атакували поблизу Пойми, Піщанівки і Підстепного, а також намагаються закріпити позиції між Підстепним і Козацькими Таборами.

Аналітики ISW вважають, що російському військовому командуванню, ймовірно, буде важко передислокувати боєздатне підкріплення, щоб відповісти на українські операції в Херсонській області і при цьому одночасно проводити оборонні операції в Запорізькій області, а також підтримувати інші наступальні дії на сході України.

Аналітики також вважають, що нині незадіяних російських сил на Херсонському напрямку виявиться недостатньо для відповіді на українські операції на східному березі Дніпра.

Карта Інституту вивчення війни / understandingwar.org

У ISW вважають, що основними російськими силами, що відповідають на українські наземні операції на східному березі Херсонщини, є частини 22-го армійського корпусу (колишній Чорноморський флот) і 70-ї мотострілецької дивізії, а також 177-й морський піхотний полк (Каспійська флотилія) 18-ї загальновійськової армії (ОА).

"Будь-яка потенційна передислокація російських сил на херсонський напрямок, найімовірніше, погіршить здатність Росії підтримувати інші операції та зусилля", — резюмували в ISW.

Ситуація на лівому березі Херсонщини - останні новини

Сили оборони України перекинули обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Херсонської області й продовжують масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції за участю легкої піхотної угруповання приблизно батальйонного розміру. Про це йшлося у звіті Інституту вивчення війни 8 листопада.

1 листопада повідомлялося, що українські військові намагалися прорвати російську оборону в районі Піщанівки та Пойми у Херсонській області.

Прессекретар Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що Сили оборони України намагаються вести бойові дії максимально ефективно для тих ділянок фронту, де це доречно. Втім, говорити про фізичне та географічне просування на лівому березі Херсонської області ще рано.

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