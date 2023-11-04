Боялися оточення: Тарнавський пояснив, чому окупанти втекли з Херсона

Для росіян слово "оточення" - це одне зі слабких місць. Коли вони чують це слово, вони тікають професійно.

https://glavred.net/ukraine/boyalis-okruzheniya-tarnavskiy-obyasnil-pochemu-okkupanty-sbezhali-iz-hersona-10513906.html Посилання скопійоване

Олександр Тарнавський розповів, чому окупанти втекли з Херсона / Колаж: Главред, фото: t.me/otarnavskiy, соцмережі

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що восени минулого року російські окупанти вирішили втекти з Херсона та правого берега Дніпра, оскільки боялися оточення міста.

За його словами, війська РФ були розділені бар'єрним кордоном у вигляді Дніпра. Основна частина сил залишалася на підконтрольній ЗСУ території, на якій вони проводили наступальну операцію.

"Росіяни розуміли прекрасно, що це угруповання військ могло або потрапити в оточення, або бути знищеним", - сказав Тарнавський у програмі "Рік. Херсон".

відео дня

Він додав, що для росіян слово "оточення" - це одне зі слабких місць.

"Коли вони чують слово "оточення", вони професійно біжать. Вони вдаються до таких заходів, що їхнє військо в максимальне оточення не потрапляє. Тобто їм краще втекти з поля бою, але не потрапити в оточення", - сказав Тарнавський.

Звільнення Херсона

Як відомо, Херсон був окупований 2 березня 2022 року. У червні 2022 року ЗСУ пішли в контрнаступ і відкинули окупантів з першої лінії оборони Херсона.

Росія оголосила на окупованих територіях референдум про "приєднання областей до складу РФ".

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ВСУ увійшли до Херсона.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.