Стало відомо, коли київські школярі повернуться за парти

У київських школах через "червоної" зони продовжили дистанційне навчання. Ще тиждень столичні учні навчатимуться на"удаленці".

Тепер в КМДА заявили, що школяра Києва зможуть повернутися за парти тільки після спаду захворюваності на COVID-19 серед дітей.

За словами, заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, рішення про введення дистанційного навчання в школах прийнято комісією ТЕБ і НС в області. На момент його прийняття воно базувалося на даних, які щодня отримували по захворюваності учнів.

"До канікул цей показник був на рівні близько 100 захворювань в день і тенденція була до збільшення цифр. До цього показника варто було додати тих, хто хворів безсимптомно, заражаючи рідних і близьких", - зазначив Мондрієвський.

Також, за його словами, діти тепер почали хворіти в більш складній формі.

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"На сьогоднішній день ми бачимо, що добова захворюваність серед школярів знизилася, а це свідчить про те, що все було зроблено правильно",– додав Мондрієвський.

Чиновник зазначив, що в КМДА найближчими днями спостерігатимуть за динамікою ситуації з коронавірусом, і як тільки ситуація покращиться, учні молодших класів відразу повернуться за парти.

На сьогоднішній день в Києві вакциновано 95,5% педагогів.

Нагадаємо, Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що учні молодших класів зможуть повернутися до шкіл, коли знизиться динаміка захворюваності COVID-19.