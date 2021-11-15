УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Звільнення нещеплених від 19 працівників в Україні є незаконним - адвокат

15 листопада 2021, 17:34

Українське законодавство передбачає відсторонення від роботи нещеплених від коронавірусу співробітників без збереження заробітної плати.

COVID-сертифікат
Немає права звільняти невакцинованих українців / Reuters

Українські роботодавці не можуть звільнити своїх співробітників через відсутність щеплення від коронавірусу. Однак вони можуть відсторонити їх від роботи. Причому, без збереження заробітної плати.

Адвокат з медичного права юридичної фірми "Ілляшев і партнери" Алла Цимановська, радить тим, кого звільнили таким чином, звертатися до суду за відновленням на робочому місці, пише УНІАН.

Однак експерт акцентує, що вони не зможуть виконувати свої обов'язки поки не закінчиться карантин або ж поки не отримають повного курсу вакцинації.

читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуВинятком при цьому є працівники з протипоказаннями до щеплень:

  • наявність в анамнезі анафілактичної реакції на попередню дозу вакцини (алергічна реакція);
  • вагітність-протипоказано введення живих вакцин;
  • важка імуносупресія / імунодефіцит-протипоказано введення живих вакцин;
  • гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0 °C-протипоказання для рутинної вакцинації.

Але і тут не все так просто, так як остаточне рішення по щепленню приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками.

Реклама

Згідно з Постановою КМУ № 1236 від 09.12.2020 року (доповнено нормою про відсторонення працівників з 08.11.2021 року), на час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України, ч.1 ст. 1 ЗУ "Про оплату праці" та ч. 3 ст. 5 ЗУ "Про державну службу".

Як усувають працівників і держслужбовців через відсутність вакцинації

Це здійснюється наказом або розпорядженням керівника державного органу чи підприємства, строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

Читайте також:

viber
коронавірус новини вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Звільнення нещеплених від 19 працівників в Україні є незаконним - адвокат». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 прийшла жіноча стрижка сліпучої краси тупий боб з божевільних 90-хУ моду на зиму 2022 прийшла жіноча стрижка сліпучої краси тупий боб з божевільних 90-х Прикмети на 14 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 14 листопада: що не можна робити і як не потрапити в біду Гороскоп на сьогодні 12 листопада 2021: Ракам - доленосна зустріч, Терезам - ризик фінансових втратГороскоп на сьогодні 12 листопада 2021: Ракам - доленосна зустріч, Терезам - ризик фінансових втрат Найсмачніший і корисний омлет на сніданок: готувати всього 7 хвилинНайсмачніший і корисний омлет на сніданок: готувати всього 7 хвилин Зима в Україні буде теплою, але без снігопадів і морозу не обійдеться - синоптикЗима в Україні буде теплою, але без снігопадів і морозу не обійдеться - синоптик
18:19

Військова міць Росії як спосіб самогубства

18:11

"Гроші на поїздку збирали всі": двірник з Херсона в ОАЕ став чемпіоном світу з джиу-джитсу

17:53

Напередодні вирішального матчу: що потрібно Україні для виходу у плей-офф відбору на ЧС-2022

17:52

В Україні знову розширили "червону" зонуВідео

17:48

Найгарніший синій новорічний манікюр 2022, від якого складно відірвати поглядФото

Реклама
17:42

"Алла чи Христина?": Пугачова здивувала шанувальників квітучим виглядом у чорному міні

17:37

Як почистити пральну машинку від бруду, цвілі і запаху - прості і дієві поради

17:36

Нова пошта запускає незвичну послугу і реєструє новий брендВідео

17:34

Звільнення нещеплених від 19 працівників в Україні є незаконним - адвокатВідео

17:33

Як пов'язана відмова від солі і серцево-судинні захворювання - відповідь медиків

17:32

У Донецькій області діти продали іграшку і втекли від вітчима-тиранаВідео

17:11

Путін вибухнув ультиматумом Україні щодо Донбасу: господар Кремля визнав у Росії товари "ЛДНР"Відео

17:01

"Валюха" зі Сватів Тетяна Кравченко розповіла, як Івана Будька спокушала

16:56

Метеорологи прогнозують в Україні аномальну зимуВідео

16:51

В українському місті зі 150-ма тисячами жителів за добу не зафіксували жодного випадку COVID-19Відео

16:50

Три області можуть вийти з "червоної зони": хто ці щасливчикиВідео

16:42

Кава стане розкішшю: в Україні очікують різке подорожчання напоюВідео

16:38

Вихід з "червоної зони": Шмигаль назвав області, де можуть скасувати локдаунВідео

16:31

Зеленський та Єрмак не скасовували спецоперацію по "вагнерівцям", ні до чого і Порошенко - ТСКВідео

16:13

Висадка десанту і захоплення адмінбудівель: РФ таємно відпрацьовує удар по Україні - ЗМІВідео

Реклама
16:07

Якщо між Заходом і РФ вибухне війна, Москва може відрізати країни Балтії від НАТО - генерал СШАВідео

15:56

Тарифи на електроенергію в Україні різко злетятьВідео

15:54

УЗ оновлюється у рамках програми Зеленського: у 2022 році компанія збудує 50 вагонів-зерновозів

15:46

"Вставай, Донбас": львівський студент постить радянські прапори та називає націоналістів "тваринами"Відео

15:38

В Україні не підтверджено жодного випадку смерті через COVID-вакцинацію – МОЗВідео

15:28

Відомому рок-музиканту вистрілили в обличчя в Москві

15:28

Любовний гороскоп на тиждень 15-21 листопада: несприятливі дні для весілля або удача в коханніВідео

15:23

Від ПЦР-тесту до одужання: лікар розкрив алгоритм дій при коронавірусі

15:12

В Україні незабаром подорожчає хліб, а його якість погіршитьсяВідео

14:58

Тарифи накрутять: українців змусять розщедритися за послуги інтернет-провайдерівВідео

14:50

Атака мігрантів на кордони України і вторгнення РФ: в НАТО попередили Київ про небезпечний сценарійВідео

14:44

В Україні напередодні новорічних свят злетять ціни на найпопулярніший фруктВідео

14:41

За яких умов в Україні забирають субсидію: чиновники дали відповідь

14:34

Смачний рулет на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинВідео

14:31

Денис Казанський. Брехня Путіна, якій вже ніхто не віритьВідеоблоги

14:27

Зв'язали та заклеїли рот: на Полтавщині вихователі знущалися з дитини в дитсадку

14:25

Світлана Лобода в бікіні засвітила свою "робочу сторону"

14:20

Батьком майбутньої дитини 11-річної дівчинки на Закарпатті виявився 46-річний чоловік

14:13

"Бравісимо": український коментатор емоційно відреагував на автогол Росії в матчі з ХорватієюВідео

14:07

Лікар розповів, чи можна зміцнити імунітет сном і харчуванням

Реклама
14:07

Любовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік Тигра

13:59

Дуже небезпечна: чому не можна тримати фіалку в будинкуВідео

13:54

Кремль планує розширити агресію: генерал США пояснив, як дати відсіч РФВідео

13:47

На кордоні Польщі та Білорусі чути стрілянину: Варшава заявила про провокації МінськаВідео

13:28

"З днем народження, кума" в прозі і своїми словами, прикольні картинки до свята

13:18

На Заході спецслужби попередили про "високу ймовірність" вторгнення РФ в Україну - Financial TimesВідео

13:00

Гороскоп на завтра 16 листопада 2021: Овнам - інтриги, Дівам - віщі сниВідео

12:59

Літаками на Німеччину: Лукашенко розповів, як "вирішує" проблему з мігрантами на кордоніВідео

12:58

Прем’єра на 1+1: сьогодні глядачі побачать перші серії комедійного детективу Джек & ЛондонВідео

12:57

Як врятуватися від небезпечного штаму Дельта: Комаровський дав просту порадуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти