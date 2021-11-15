Звільнення нещеплених від 19 працівників в Україні є незаконним - адвокат

Немає права звільняти невакцинованих українців / Reuters

Українські роботодавці не можуть звільнити своїх співробітників через відсутність щеплення від коронавірусу. Однак вони можуть відсторонити їх від роботи. Причому, без збереження заробітної плати.

Адвокат з медичного права юридичної фірми "Ілляшев і партнери" Алла Цимановська, радить тим, кого звільнили таким чином, звертатися до суду за відновленням на робочому місці, пише УНІАН.

Однак експерт акцентує, що вони не зможуть виконувати свої обов'язки поки не закінчиться карантин або ж поки не отримають повного курсу вакцинації.

читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуВинятком при цьому є працівники з протипоказаннями до щеплень:

наявність в анамнезі анафілактичної реакції на попередню дозу вакцини (алергічна реакція);

вагітність-протипоказано введення живих вакцин;

важка імуносупресія / імунодефіцит-протипоказано введення живих вакцин;

гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0 °C-протипоказання для рутинної вакцинації.

Але і тут не все так просто, так як остаточне рішення по щепленню приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками.

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Згідно з Постановою КМУ № 1236 від 09.12.2020 року (доповнено нормою про відсторонення працівників з 08.11.2021 року), на час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України, ч.1 ст. 1 ЗУ "Про оплату праці" та ч. 3 ст. 5 ЗУ "Про державну службу".

Як усувають працівників і держслужбовців через відсутність вакцинації

Це здійснюється наказом або розпорядженням керівника державного органу чи підприємства, строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

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