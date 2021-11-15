Вихід з "червоної зони": Шмигаль назвав області, де можуть скасувати локдаун

У двох "червоних" областях України почалося поліпшення ситуації з коронавірусом.
Відразу дві області України найближчим часом можуть вийти з червоної зони карантину, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Як повідомив він у ході селекторної наради під головуванням президента, про це свідчать свіжі дані щодо поширення епідемії коронавірусу в Україні, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Глава уряду підкреслив, що в двох "червоних" областях України почалося поліпшення ситуації з коронавірусом.
Які області України можуть вийти з "червоної зони":
- Херсонська область;
- Луганська область.
За його словами, Луганська і Херсонська області можуть перейти з "червоної" зони карантину відразу в "жовту" і вийти з локдауну.
Разом з тим Шмигаль додав, що Вінницька область за епідемічними показниками наближається до потрапляння в "червону" зону карантину.
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Нагадаємо, в "червоній" зоні карантину знаходяться 18 областей, що прискорило темпи вакцинації, тому очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде захищений від складного перебігу хвороби.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок понеділка, 15 Листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 802 жителів країни. У тому числі захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 798 осіб; летальних випадків - 442; одужали 11 219 осіб.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.
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Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.