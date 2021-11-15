Вихід з "червоної зони": Шмигаль назвав області, де можуть скасувати локдаун

Відразу дві області України можуть вийти з "червоної" зони / pixabay

Відразу дві області України найближчим часом можуть вийти з червоної зони карантину, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомив він у ході селекторної наради під головуванням президента, про це свідчать свіжі дані щодо поширення епідемії коронавірусу в Україні, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава уряду підкреслив, що в двох "червоних" областях України почалося поліпшення ситуації з коронавірусом.

Які області України можуть вийти з "червоної зони":

Херсонська область;

Луганська область.

За його словами, Луганська і Херсонська області можуть перейти з "червоної" зони карантину відразу в "жовту" і вийти з локдауну.

Разом з тим Шмигаль додав, що Вінницька область за епідемічними показниками наближається до потрапляння в "червону" зону карантину.

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Нагадаємо, в "червоній" зоні карантину знаходяться 18 областей, що прискорило темпи вакцинації, тому очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде захищений від складного перебігу хвороби.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 15 Листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 802 жителів країни. У тому числі захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 798 осіб; летальних випадків - 442; одужали 11 219 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.

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