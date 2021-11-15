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Вихід з "червоної зони": Шмигаль назвав області, де можуть скасувати локдаун

15 листопада 2021, 16:38

У двох "червоних" областях України почалося поліпшення ситуації з коронавірусом.

карантин
Відразу дві області України можуть вийти з "червоної" зони / pixabay

Відразу дві області України найближчим часом можуть вийти з червоної зони карантину, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомив він у ході селекторної наради під головуванням президента, про це свідчать свіжі дані щодо поширення епідемії коронавірусу в Україні, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава уряду підкреслив, що в двох "червоних" областях України почалося поліпшення ситуації з коронавірусом.

Які області України можуть вийти з "червоної зони":

  • Херсонська область;
  • Луганська область.

За його словами, Луганська і Херсонська області можуть перейти з "червоної" зони карантину відразу в "жовту" і вийти з локдауну.

Разом з тим Шмигаль додав, що Вінницька область за епідемічними показниками наближається до потрапляння в "червону" зону карантину.

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Нагадаємо, в "червоній" зоні карантину знаходяться 18 областей, що прискорило темпи вакцинації, тому очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде захищений від складного перебігу хвороби.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 15 Листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 802 жителів країни. У тому числі захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 798 осіб; летальних випадків - 442; одужали 11 219 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.

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Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах

Зелена зона – обмеження:

  • Масочний режим;
  • Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
  • Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.

Жовта карантинна зона – обмеження:

  • Всі обмеження зеленої зони;
  • Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
  • У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
  • Заборонена робота хостелів;
  • Не проводиться планова госпіталізація;
  • Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.

Помаранчева зона карантину – обмеження:

  • Заборонено роботу турбаз та хостелів;
  • У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
  • Припинено планову госпіталізацію;
  • Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
  • У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
  • Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.

Червона зона карантину – обмеження:

  • Не працює громадський транспорт;
  • Не працюють навчальні заклади;
  • Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
  • Не працюють заклади культури;
  • Не працюють непродовольчі магазини та ринки.

viber
Денис Шмигаль карантин в Україні локдаун
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