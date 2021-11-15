Від ПЦР-тесту до одужання: лікар розкрив алгоритм дій при коронавірусі

Медик розповів, як варто діяти при хворобі.
Попри сприятливі прогнози, коронавірус в Україні продовжує вирувати і забирати життя. Багато людей, які підхопили вірус, починають панікувати, але робити цього не варто, запевняє радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.
На своїй сторінці в Facebook він написав для хворих 21 порада, що потрібно робити при COVID-19:
- Збивати температуру з першого ж дня захворювання.
- Вчасно зробити тест (ПЛР або антиген на ковід) - це допоможе чітко зрозуміти, що це не застуда і не якесь інше захворювання, тому що саме так більшість людей і думає в перші дні і продовжує спілкуватися з нехворими.
- Дізнавшись, що це COVID-19, потрібно попередити всіх знайомих, з якими тісно контактували останні 5 днів.
- При легкому перебігу хвороби не поспішати виходити з дому, особливо на 4-5-й день захворювання: холодне повітря не на користь ваших легеням і може спровокувати ускладнення.
- Потрібно припинити займатися спортом мінімум на 1 місяць. Для тих, хто не займався, краще не починати у цей період.
- Дивитись позитивні фільми та читати позитивні новини (оскільки їх практично в Україні немає, краще новини взагалі не читати).
- Не розповсюджувати фейки про лікування коронавірусу чудо-ліками.
- Не панікувати. Хоча насправді це дуже важко, але в паніці приймаються не зовсім оптимальні рішення.
- Не поспішати робити комп'ютерну томографію легень із першого дня захворювання.
- Якщо є супутні захворювання, бути на контакті з вузьким фахівцем, який курирує людину (ендокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроентеролог, кардіолог)
- читайте такожАкадемік розповів про небезпеку штаму коронавірусу ДельтаСлухати поради лікарів вдома, інакше доведеться слухати їх в лікарні.
- Постаратися зробити максимум, щоб не потрапити в лікарню, тому ще раз перечитати пункт 11.
- Не здаватися і не падати духом, хвороба тікає від сильних і тих, хто бореться.
- Пам'ятати про те, що супергерої зараз - це прості лікарі в білих халатах, а тепер ще й масках, спецкостюмах і окулярах, і вони зараз також потребують максимальної підтримки, тому що вони прості люди, які також хворіють.
- Перестати писати коментарі про те, що вірус це фейк (для тих, хто досі так думає).
- Сформувати домашню аптечку, тому що хворим бігати по аптеках не комфортно. (Вітаміни не є основними в аптечці та без них можна обійтися при лікуванні COVID-19).
- Бути готовим до того, що ніхто краще про вас не подбає, ніж ви самі. Тому перестати вести нездоровий спосіб життя (стоп сигарети, алкоголь, нездорова їжа).
- Залишатися людяним один до одного і підтримувати нужденних.
- Пам'ятати: ніяких ефективних противірусних ліків немає, тому не потрібно скуповувати половину аптеки "фуфломіцинів", тому що це не працює.
- Через 14 днів людина вже не заражає інших, а тому повторний ПЛР робити не потрібно.
- При плануванні поїздки закордон краще взяти з собою аптечку, бо там знайти ліки завжди важко.
Жиравецький також додав, що його деякі поради та поради колег можуть не збігатися, але це нормально, тому що кожен має свій погляд і досвід.
Варто нагадати, що станом на ранок понеділка, 15 Листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 802 жителів країни. У тому числі захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 798 осіб; летальних випадків - 442; одужали 11 219 осіб.
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