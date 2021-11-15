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Від ПЦР-тесту до одужання: лікар розкрив алгоритм дій при коронавірусі

15 листопада 2021, 15:23

Медик розповів, як варто діяти при хворобі.

коронавірус
21 порада, як пережити коронавірус / Reuters

Попри сприятливі прогнози, коронавірус в Україні продовжує вирувати і забирати життя. Багато людей, які підхопили вірус, починають панікувати, але робити цього не варто, запевняє радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

На своїй сторінці в Facebook він написав для хворих 21 порада, що потрібно робити при COVID-19:

  1. Збивати температуру з першого ж дня захворювання.
  2. Вчасно зробити тест (ПЛР або антиген на ковід) - це допоможе чітко зрозуміти, що це не застуда і не якесь інше захворювання, тому що саме так більшість людей і думає в перші дні і продовжує спілкуватися з нехворими.
  3. Дізнавшись, що це COVID-19, потрібно попередити всіх знайомих, з якими тісно контактували останні 5 днів.
  4. При легкому перебігу хвороби не поспішати виходити з дому, особливо на 4-5-й день захворювання: холодне повітря не на користь ваших легеням і може спровокувати ускладнення.
  5. Потрібно припинити займатися спортом мінімум на 1 місяць. Для тих, хто не займався, краще не починати у цей період.
  6. Дивитись позитивні фільми та читати позитивні новини (оскільки їх практично в Україні немає, краще новини взагалі не читати).
  7. Не розповсюджувати фейки про лікування коронавірусу чудо-ліками.
  8. Не панікувати. Хоча насправді це дуже важко, але в паніці приймаються не зовсім оптимальні рішення.
  9. Не поспішати робити комп'ютерну томографію легень із першого дня захворювання.
  10. Якщо є супутні захворювання, бути на контакті з вузьким фахівцем, який курирує людину (ендокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроентеролог, кардіолог)
  11. читайте такожАкадемік розповів про небезпеку штаму коронавірусу ДельтаСлухати поради лікарів вдома, інакше доведеться слухати їх в лікарні.
  12. Постаратися зробити максимум, щоб не потрапити в лікарню, тому ще раз перечитати пункт 11.
  13. Не здаватися і не падати духом, хвороба тікає від сильних і тих, хто бореться.
  14. Пам'ятати про те, що супергерої зараз - це прості лікарі в білих халатах, а тепер ще й масках, спецкостюмах і окулярах, і вони зараз також потребують максимальної підтримки, тому що вони прості люди, які також хворіють.
  15. Перестати писати коментарі про те, що вірус це фейк (для тих, хто досі так думає).
  16. Сформувати домашню аптечку, тому що хворим бігати по аптеках не комфортно. (Вітаміни не є основними в аптечці та без них можна обійтися при лікуванні COVID-19).
  17. Бути готовим до того, що ніхто краще про вас не подбає, ніж ви самі. Тому перестати вести нездоровий спосіб життя (стоп сигарети, алкоголь, нездорова їжа).
  18. Залишатися людяним один до одного і підтримувати нужденних.
  19. Пам'ятати: ніяких ефективних противірусних ліків немає, тому не потрібно скуповувати половину аптеки "фуфломіцинів", тому що це не працює.
  20. Через 14 днів людина вже не заражає інших, а тому повторний ПЛР робити не потрібно.
  21. При плануванні поїздки закордон краще взяти з собою аптечку, бо там знайти ліки завжди важко.

Жиравецький також додав, що його деякі поради та поради колег можуть не збігатися, але це нормально, тому що кожен має свій погляд і досвід.

Варто нагадати, що станом на ранок понеділка, 15 Листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 802 жителів країни. У тому числі захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 798 осіб; летальних випадків - 442; одужали 11 219 осіб.

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Автор: Сергій Кущ
viber
коронавірус Тарас Жиравецький
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