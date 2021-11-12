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Кількість жертв COVID-19 в Україні перетнула нову "червону" лінію

12 листопада 2021, 08:24
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За минулу добу зафіксовано 750 летальних випадків. Всього з початку епідемії померли від ускладнень коронавірусу понад 75 тисяч українців.

коронавірус
З коронавірусом госпіталізували ще понад чотири тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 12 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 058 жителів країни. Зокрема захворіли 1 616 дітей та 468 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 318 осіб; летальних випадків - 750; видужала 21 941 людина. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1802), Дніпропетровській (1867), Одеській (1816), Донецькій (1348) та Полтавській (1257) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ - 1802 випадки;
  • Вінницька область - 1000 випадків;
  • Волинська область - 719 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1867 випадків;
  • Донецька область - 1348 випадків;
  • Житомирська область - 737 випадків;
  • Закарпатська область - 526 випадків;
  • Запорізька область - 1111 випадків;
  • Івано – Франківська область - 890 випадків;
  • Київська область - 970 випадків;
  • Кіровоградська область - 169 випадків;
  • Луганська область - 436 випадків;
  • Львівська область - 1154 випадки;
  • Миколаївська область - 972 випадки;
  • Одеська область - 1816 випадків;
  • Полтавська область - 1257 випадків;
  • Рівненська область - 1012 випадків;
  • Сумська область -927 випадків;
  • Тернопільська область - 659 випадків;
  • Харківська область - 1042 випадки;
  • Херсонська область - 584 випадки;
  • Хмельницька область - 1090 випадків;
  • Черкаська область - 822 випадки;
  • Чернівецька область - 351 випадок;
  • Чернігівська область - 797 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Коронавірус в Україні - статистика на ранок 12 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 179 577 осіб;
  • одужали - 2 594 679 пацієнтів;
  • летальних випадків - 75 607;
  • проведено ПЛР-тестів - 15 128 821.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 988 жителів країни. Було госпіталізовано 2 967 осіб; летальних випадків - 833 (це новий антирекорд, такої кількості смертей за добу не було з початку епідемії); одужали 16 609 осіб.

Попередній антирекорд жертв коронавірусу був встановлений за добу 5 листопада. Тоді померли 793 людини.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

читайте такожДеякі люди не хворіють на COVID-19: учені з'ясували причинуСтаном на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

Столиця України раніше два дні поспіль встановлювала рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

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