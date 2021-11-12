Кількість жертв COVID-19 в Україні перетнула нову "червону" лінію

За минулу добу зафіксовано 750 летальних випадків. Всього з початку епідемії померли від ускладнень коронавірусу понад 75 тисяч українців.
Станом на ранок п'ятниці, 12 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 058 жителів країни. Зокрема захворіли 1 616 дітей та 468 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 4 318 осіб; летальних випадків - 750; видужала 21 941 людина. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1802), Дніпропетровській (1867), Одеській (1816), Донецькій (1348) та Полтавській (1257) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1802 випадки;
- Вінницька область - 1000 випадків;
- Волинська область - 719 випадків;
- Дніпропетровська область - 1867 випадків;
- Донецька область - 1348 випадків;
- Житомирська область - 737 випадків;
- Закарпатська область - 526 випадків;
- Запорізька область - 1111 випадків;
- Івано – Франківська область - 890 випадків;
- Київська область - 970 випадків;
- Кіровоградська область - 169 випадків;
- Луганська область - 436 випадків;
- Львівська область - 1154 випадки;
- Миколаївська область - 972 випадки;
- Одеська область - 1816 випадків;
- Полтавська область - 1257 випадків;
- Рівненська область - 1012 випадків;
- Сумська область -927 випадків;
- Тернопільська область - 659 випадків;
- Харківська область - 1042 випадки;
- Херсонська область - 584 випадки;
- Хмельницька область - 1090 випадків;
- Черкаська область - 822 випадки;
- Чернівецька область - 351 випадок;
- Чернігівська область - 797 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 179 577 осіб;
- одужали - 2 594 679 пацієнтів;
- летальних випадків - 75 607;
- проведено ПЛР-тестів - 15 128 821.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 988 жителів країни. Було госпіталізовано 2 967 осіб; летальних випадків - 833 (це новий антирекорд, такої кількості смертей за добу не було з початку епідемії); одужали 16 609 осіб.
Попередній антирекорд жертв коронавірусу був встановлений за добу 5 листопада. Тоді померли 793 людини.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
читайте такожДеякі люди не хворіють на COVID-19: учені з'ясували причинуСтаном на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
Столиця України раніше два дні поспіль встановлювала рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
Читайте також:
- Лікар назвав головні симптоми, що вказують на важку форму COVID-19
- Чорні нежиттєздатні легені: у Львові жертвою COVID-19 стала 23-річна вагітна жінка
- Черкаси в "червоній" зоні: які обмеження запроваджено в області
- "Легко сплутати": академік назвав головні симптоми коронавірусу Дельта