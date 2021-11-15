Як згенерувати в Дії COVID-сертифікат про одужання - покрокова інструкція

Ковід-сертифікат про одужання вже доступний у додатку Дія / УНІАН

Для українців став доступний COVID-сертифікат, що свідчить про одужання від коронавірусної інфекції. Його можна згенерувати в додатку Дія. Документ діятиме впродовж трьох місяців.

На сайті Дія йдеться, що сертифікат про одужання від коронавірусу буде доступний в додатку на 15-й день з моменту, коли лікар внесе позитивний діагноз і правильні дані в медичний реєстр. Зазначається, що сертифікат потрібно самостійно згенерувати в додатку. Його термін дії складе 90 днів.

Як згенерувати в додатку Дія ковід-сертифікат про одужання

1. Завантажити додаток Дія.

2. На головному екрані програми потрібно натиснути "Додати COVID-сертифікат" або вибрати його в розділі послуг "Здоров'я".

3. Вибрати тип документа- "сертифікат про одужання", погодитися на передачу медичних даних і дочекатися отримання документа.

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4. COVID-сертифікат про одужання з'явиться в розділі "Документи".

Сертифікат про одужання від COVID-19 міститиме ім'я та прізвище людини, дату народження, фото, а також дату, до якої документ дійсний.

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Як повідомляв Главред, в Україні запустили новий документ - цифровий сертифікат одужання від COVID-19. За допомогою такого сертифіката можна буде відвідувати заклади, працювати і вільно пересуватися червоною зоною карантину.

Отримати документ зможуть лише ті, кому поставили діагноз "коронавірус" після того, як з'явився новий сертифікат. Особи, які перехворіли на коронавірус в 2020 або в 2021 році, тобто до появи документа, отримати його не зможуть.

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