Як згенерувати в Дії COVID-сертифікат про одужання - покрокова інструкція

Сертифікат про одужання від коронавірусу буде доступний в додатку на 15-й день після позитивного ПЛР-тесту на COVID-19.
Для українців став доступний COVID-сертифікат, що свідчить про одужання від коронавірусної інфекції. Його можна згенерувати в додатку Дія. Документ діятиме впродовж трьох місяців.
На сайті Дія йдеться, що сертифікат про одужання від коронавірусу буде доступний в додатку на 15-й день з моменту, коли лікар внесе позитивний діагноз і правильні дані в медичний реєстр. Зазначається, що сертифікат потрібно самостійно згенерувати в додатку. Його термін дії складе 90 днів.
Як згенерувати в додатку Дія ковід-сертифікат про одужання
1. Завантажити додаток Дія.
2. На головному екрані програми потрібно натиснути "Додати COVID-сертифікат" або вибрати його в розділі послуг "Здоров'я".
3. Вибрати тип документа- "сертифікат про одужання", погодитися на передачу медичних даних і дочекатися отримання документа.
4. COVID-сертифікат про одужання з'явиться в розділі "Документи".
Сертифікат про одужання від COVID-19 міститиме ім'я та прізвище людини, дату народження, фото, а також дату, до якої документ дійсний.
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Як повідомляв Главред, в Україні запустили новий документ - цифровий сертифікат одужання від COVID-19. За допомогою такого сертифіката можна буде відвідувати заклади, працювати і вільно пересуватися червоною зоною карантину.
Отримати документ зможуть лише ті, кому поставили діагноз "коронавірус" після того, як з'явився новий сертифікат. Особи, які перехворіли на коронавірус в 2020 або в 2021 році, тобто до появи документа, отримати його не зможуть.
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