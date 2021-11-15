Імунолог назвав найефективнішу вакцину від коронавірусу

Експерт посилався на дані спостереження лікарів.
Лікарі з'ясували, що найбільш ефективною вакциною від коронавірусної інфекції є препарат американського виробництва Modernа.
Про це заявив імунолог Федір Лапій в ефірі ТСН і додав, що такі висновки лікарі зробили виходячи з практичних спостережень.
За словами імунолога, країни показали, що Moderna дає максимальний ефект захисту від коронавірусу. На другому місці за ефективністю - Pfizer / BioNTech, на третьому – AstraZenecа, а на четвертому – CoronaVac.
читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусу"Ми беремо до уваги досвід використання вакцин в інших країнах щодо попередження тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації, надходження пацієнтів у відділення інтенсивної терапії або смертей. Коли ми приймаємо 10-відсотковий інтервал - 90-100%, то ближче до 100% буде Moderna, потім Pfizer, AstraZenecа і CoronaVac", – пояснив імунолог.
Нагадаємо, кандидат медичних наук і відомий український лікар Євген Комаровський розповів про те, як нинішні вакцини протистоять Дельта-штаму.
Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.
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