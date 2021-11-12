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Кличко лякає киян "великою катастрофою", про послаблення карантину не йдеться

12 листопада 2021, 10:13
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З 1 листопада Київ офіційно перейшов до "червоної" зони карантину. Сьогодні місто робить все можливе, щоби не допустити колапсу медичної системи, заявив мер.

Локдаун
Віталій Кличко розповів, коли у Києві послаблять карантинні обмеження /Фото УНІАН

Карантин у Києві послаблять, щойно динаміка захворюваності на коронавірус у Києві почне зменшуватися. Але поки що говорити про це зарано, оскільки кількість хворих останніми днями в столиці зростає.

Як заявив столичний мер Віталій Кличко, заповненість ліжок у медзакладах міста становить понад 70%. Палати інтенсивної терапії заповнені майже повністю, передає Офіційний портал Києва.

"Якщо у нас відбудеться колапс медичної системи, це може призвести до великої катастрофи. Ми сьогодні робимо все можливе, щоби не допустити цього. Лікарні забезпечені киснем, медикаментами, засобами захисту. Місто виплачує медикам надбавки", - сказав Кличко.

Очільник міста нагадав, що в Києві працюють 143 пункти вакцинації. Після запровадження суворих карантинних обмежень там почали утворюватися черги.

Коли відновиться навчальний процес у школах Києва

Кличко пояснив, що школярів відправили на дистанційне навчання, керуючись рекомендаціями фахівців – медиків, епідеміологів.

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"Ми не можемо ризикувати здоров'ям дітей, а також їхніх сімей та близьких. Тому що багато дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення. А це - збільшення кількості хворих серед дорослих. Ми намагаємося мінімізувати контакти між учнями (...) Сьогодні головне - розірвати ланцюг захворюваності. Тому, я вважаю, що ми зробили правильний крок, відправивши дітей на дистанційне навчання. Щоби зберегти їхнє здоров'я і здоров'я і життя їхніх близьких. Щойно епідеміологічна ситуація покращиться, учні повернуться в школи", - сказав столичний голова.

Коронавірус і карантин у Києві

Київ лідирує в Україні за кількістю виявлених хворих на коронавірус за добу. За 11 листопада зафіксовано 1802 випадки зараження.

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

Столиця України раніше два дні поспіль встановлювала рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

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