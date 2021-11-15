Три області можуть вийти з "червоної зони": хто ці щасливчики

"Червона" зона може скоротитися / УНІАН

У 18 областях України діє жорсткий карантин. Незважаючи на те, що рівень вакцинації далекий від ідеального, а країна займає перше місце в світі за смертністю від "ковіду", в трьох регіонах ці показники почали істотно поліпшуватися.

За даними МОЗ, рівень епіднебезпеки знижується, а це означає, що деякі області незабаром можуть вийти з "червоної зони".

Зокрема, поліпшуються показники завантаженості ліжкомісць і зменшується кількість нових хворих коронавірусом.

Таким чином, першими "щасливчиками", що вийшли з локдауну можуть стати Луганська, Волинська та Херсонська області.

Однак рішення з цього приводу приймає Державна комісія з питань ТЕБ і НС.

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Зазначимо, "червоними" регіони стають у разі, якщо показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування, рівня госпіталізації та завантаженості ліжок з киснем перевищені протягом 3 днів.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

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