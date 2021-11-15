В Україні відкривають пункти вакцинації дітей проти COVID-19

Дітей вакцинуватимуть у спеціальних пунктах / Фото Reuters

В Україні стартувала вакцинація дітей. Для цього рекомендують використовувати препарат Comirnaty / Pfizer-BioNTech. А тепер влада вирішила відкрити і спеціальні пункти вакцинації для українців у віці від 12 до 18 років.

Перші такі точки з'являться в Миколаєві. Там будуть щеплювати виключно підлітків.

Це будуть окремі пункти вакцинації на базі дитячої лікарні, повідомив у Facebook мер міста Олександр Сєнкевич.

читайте такожТри області можуть вийти з "червоної зони": хто ці щасливчики"Для дітей ми плануємо відкрити окремі три пункти вакцинації на базі поліклінічних відділень міської дитячої лікарні №2. Відповідні документи вже подали в МОЗ, - написав глава Миколаєва.

Також відомо, що на сьогоднішній день щеплення вже отримали 633 дитини міста - це 2,2% від усіх його жителів.

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Нагадаємо, протипоказаннями для вакцинації дітей Comirnaty є алергічна реакція на один з компонентів і дитячий мультисистемний запальний синдром. Друга доза протипоказана, якщо після першого щеплення підліток переніс міокардит або перикардит.

Також раніше у МОЗ анонсували введення нових "коронавірусних" документів. Йдеться про сертифікат про одужання та дитячий COVID-сертифікат

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