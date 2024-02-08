Настають великі зміни: Зеленський відповів, чого чекає від ЗСУ після зняття Залужного

Тепер армією керуватиме генерал Олександр Сирський.

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Валерій Залужний тепер не Головнокомандувач ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, ОПУ, УНІАН

Президент Володимир Зеленський, коментуючи звільнення Валерія Залужного, звернувся до нового командування на чолі з генералом Олександром Сирським із вимогою надати "реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік" з урахуванням наявної ситуації на полі бою.

Інші зауваження Зеленського з приводу змін у ЗСУ

Кожна бойова бригада на першій лінії має отримати ефективну західну зброю - має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь першої лінії фронту.

Потрібно вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де в них на складах застрягли дрони.

Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, - він не служить Україні.

Має бути виправлена надмірна і невиправдана чисельність у штабах.

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Крім того, Зеленський вимагає побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу пропонує взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації - це обов'язково, наголосив президент.

Також Зеленський закликає підвищити якість навчання воїнів: на першу лінію - тільки навчені солдати.

Окремо глава держави анонсував призначення першого командувача Сил безпілотних систем.

Зеленський звільнив Залужного

8 лютого президент Володимир Зеленський зняв Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ . Замість нього бойовими діями тепер керуватиме генерал Олександр Сирський, який до того командував Східним угрупованням ЗСУ.

Щонайменше з кінця січня у ЗМІ ходили чутки про підготовку відставки Залужного, але Зеленський нібито зволікав із рішенням.

До слова, у нещодавно опублікованому опитуванні з відповіддю на запитання, як в Україні поставилися б до відставки Залужного, близько 72% українців негативно сприйняли б таке рішення президента Володимира Зеленського.

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